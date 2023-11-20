Penyebab Jonatan Christie Mundur dari China Masters 2023

PENYEBAB Jonatan Christie mundur dari China Masters 2023 adalah cedera pada kaki kirinya. Hal itu dijelaskan oleh pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, yang ingin Jonatan Christie agar pulih dan fokus untuk pagelaran BWF World Tour Finals 2023.

China Masters 2023 dimulai pada 21 November 2023 esok hingga 26 November 2023 di Shenzhen, China. Sehari menjelang turnamen Super 750, satu dari 15 wakil Indonesia, Jonatan Christie, mengundurkan diri.

Irwansyah pun membeberkan bahwa Jojo -sapaan Jonatan- mundur dari China Masters 2023 karena mengalami cedera kaki kiri. Cedera tersebut didapatnya ketika tampil di Kumamoto Masters Japan 2023 pada pekan lalu.

“Jojo memang mundur dari turnamen China Masters 2023. Dia memutuskan mundur karena mengalami cedera di kaki kiri. Cedera itu didapat saat Jojo tampil di Kumamoto Masters Japan lalu,” jelas Irwansyah dikutip dari rilis PBSI, Senin (20/11/2023).

Sang pelatih menyebut keputusan tersebut dibuat karena mereka tak ingin mengambil risiko, yakni cederanya bisa semakin parah jika tetap tampil di China Masters 2023. Dengan begitu, pemain rangking empat dunia tersebut bisa memperoleh perawatan maksimal setibanya di Tanah Air.

“Saya dan Jojo sudah berdiskusi. Karena tidak ingin cedera makin parah, kami putuskan Jojo lebih baik mundur dari China Masters. Keputusan ini diambil agar Jojo bisa segera mendapat perawatan terbaik saat sampai di Jakarta,” jelas pelatih asal Medan itu.