HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Luca Marini Bangga Bisa Berbincang dan Dipuji Setinggi Langit dari Dani Pedrosa

Bertold Ananda , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |02:07 WIB
Kisah Luca Marini Bangga Bisa Berbincang dan Dipuji Setinggi Langit dari Dani Pedrosa
Luca Marini bangga dipuji Dani Pedrosa (Foto: Instagram/@lucamarini10)
A
A
A

KISAH Luca Marini bangga bisa berbincang dan dipuji setinggi langit dari Dani Pedrosa menarik untuk diulik. Sebab, nama yang disebut belakangan merupakan salah satu legenda hidup MotoGP.

Karir Marini belakangan ini memang patut diajungi jempol. Adik Valentino Rossi berhasil itu tampil konsisten di MotoGP 2023 sehingga sekarang telah menduduki urutan delapan dalam kejuaraan dunia dengan 171 poin dan sekali podium.

Luca Marini dan Valenitno Rossi (Foto: MotoGP)

Melihat performa balap Marini yang ciamik, Pedrosa sangat terkesan lalu memberikan pujian kepada pembalap Mooney VR46 Racing Team itu. Mantan pembalap tim Repsol Honda tersebut mengatakan menyebut juniornya itu 'pembalap yang sangat bersih'.

Mendengar pujian itu jelas membuat Marini bangga. Dia terkejut dengan apresiasi dari Pedrosa.

"Bagus! Saya benar-benar terkejut dengan semua pujian yang diberikan Dani kepada saya. Saya mencoba menggunakan komentarnya untuk meningkatkan diri saya, berkendara saya," kata Marini, dikutip dari Crash.

Rupanya perasaan bahagia Marini tidak lain karena mengidolakan Pedrosa. Pria asal Spanyol itu juga menjadi titik acuannya dalam mengembangkan gaya berkendara.

Halaman:
1 2
