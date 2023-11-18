3 Fakta Pigmy E-Sports, Perusahaan Rintisan Milik Alam Ganjar

JAKARTA - Pigmy E-Sports, perusahaan rintisan yang dikepalai oleh Alam Ganjar, putra semata wayang Calon Presiden Ganjar Pranowo, telah mencuri perhatian dalam dunia industri E-Sports di Indonesia. Dibalik faktanya ia punya pengaruh besar dalam perpolitikan ayahnya di kalangan muda, Pigmy E-Sports menonjol sebagai entitas yang merangkul perkembangan pesat olahraga elektronik. Dengan fokus pada pengembangan turnamen dan acara kompetisi, perusahaan ini berhasil menorehkan beberapa fakta menarik yang mencerminkan peranannya sebagai pemain utama dalam menggerakkan industri E-Sports di tanah air.

Pigmy E-Sports, yang digawangi oleh Alam Ganjar sebagai CEO, tidak hanya sekadar menjadi nama dalam dunia permainan elektronik di Indonesia. Dengan menyajikan platform kompetitif, Pigmy E-Sports telah berhasil mencetak prestasi dan membuktikan bahwa E-Sports bukan hanya hiburan semata, melainkan juga menjadi arena bagi pertumbuhan bakat dan komunitas yang solid. Dalam tiga fakta ini, kita akan mengungkap lebih lanjut tentang bagaimana Pigmy E-Sports membawa angin segar dalam dunia E-Sports di Indonesia.

1. Perusahaan dengan Peer Support Sama-Sama Anak Muda

Salah satu fakta menarik tentang Pigmy E-Sports adalah komitmennya terhadap konsep peer support, menciptakan lingkungan di mana anak muda dapat saling mendukung dan tumbuh bersama. Dengan Alam Ganjar yang mengepalai perusahaan ini, terlihat jelas bahwa Pigmy E-Sports bukan hanya berfokus pada aspek kompetitif E-Sports, tetapi juga menciptakan ruang bagi para pemain untuk saling memberikan dukungan.

Keberhasilan Pigmy E-Sports dalam membangun komunitas yang solid tidak hanya memperkuat fondasi industri E-Sports di Indonesia, tetapi juga mencerminkan potensi positif yang dimiliki anak muda ketika diberi kesempatan dan ruang untuk berkembang bersama.

2. Punya Prestasi yang Memukau

Pigmy E-Sports bukan hanya menciptakan nama dalam dunia E-Sports Indonesia, tetapi juga telah mengukir prestasi memukau yang menegaskan posisinya sebagai pemain utama. Tim ini berhasil meraih juara pertama di PUBG Mobile City Tournament 2022, mengukuhkan peringkat kelima di PUBG National Championship, dan menorehkan prestasi mengesankan dengan masuk dalam Top 10 PMPL ID Spring 2023 serta Top 10 PMPL ID Fall 2023.

Keberhasilan mereka juga mencapai puncak dengan kemenangan sebagai juara pertama dalam IESPA Central Java Esport Summit Series 1 di Singapura