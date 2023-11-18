Table Tennis Okezone 2023 Raih Apresiasi dari Menpora

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, menghadiri sekaligus membuka acara Table Tennis Okezone 2023. Acara itu dihelat di GOR UNJ, Jakarta, pada hari ini, Sabtu (18/11/2023).

Dalam sambutannya, Menpora mengungkapkan apresiasinya terhadap Okezone yang telah menggelar Table Tennis Okezone 2023.

(Menpora RI, Dito Ariotedjo, di acara Table Tennis Okezone 2023. Foto: Alifia Zahra/Okezone)

"Salam olahraga. Tim tenis meja yang saya lihat ada 33 tim. Saya mengapresiasi MNC lewat Okezone telah mengadakan acara tenis meja," ungkap Menpora saat membuka Table Tennis Okezone 2023, Sabtu (18/11/2023).

Menpora Dito pun menyoroti antusiasme terhadap olahraga tenis meja atau yang dikenal sebagai olahraga pingpong ini. Menurutnya, tenis meja adalah salah satu olahraga populer di masyarakat.

"Tenis meja adalah olahraga yang wajib dimainkan oleh pihak kantor atau masyarakat," ujar Dito.