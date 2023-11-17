Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Penyebab Tinju yang Awalnya 15 Ronde Kini Jadi 12 Ronde: Gara-Gara Duel Ini yang Merenggut Nyawa!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |05:02 WIB
Penyebab Tinju yang Awalnya 15 Ronde Kini Jadi 12 Ronde: Gara-Gara Duel Ini yang Merenggut Nyawa!
Ada hal yang menyebabkan tinju yang awalnya 15 ronde kini jadi 12 ronde. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENYEBAB tinju yang awalnya 15 ronde kini jadi 12 ronde saja akan diulas Okezone. Tinju menjadi salah satu olahraga pertarungan dan seni bela diri antara dua orang yang biasanya mengenakan sarung tangan pelindung dan peralatan pelindung lainnya.

Awalnya, dunia pertinjuan menerapkan batas pertarungan kejuaraan dunia tinju yakni 15 ronde yang diakui secara internasional. Batas pertarungan selama 15 ronde itu digunakan selama sebagian besar abad ke-20 hingga awal 1980-an.

Namun, peraturan batas pertarungan 15 ronde itu diubah setelah insiden tragis petinju asal Korea Selatan, Kim Duk-koo vs Ray Mancini (Amerika Serikat). Kedua petinju itu bertarung untuk memperebutkan sabuk kelas ringan WBA pada 13 November 1982 silam.

Saat itu, Kim Duk-koo dibuat tak berdaya setelah bermain hingga ronde ke-14 atau sebelum dirinya dibuat KO oleh sangat petinju asal Amerika Serikat itu. Duk-koo pada saat itu baru pertama kali bermain hingga 14 ronde saat menghadapi Mancini.

Lamanya pertarungan pada era tersebut membuat jumlah pukulan yang diterima oleh Duk-koo sangat banyak sehingga mengalami luka parah pada bagian otak. Tak pelak, ketika sedang diumumkan siapa pemenangnya, Duk-koo tiba-tiba terjatuh dan pingsan.

Ilustrasi Tinju

Sontak, petinju asal Korea Selatan itu pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan menerima operasi darurat di bagian otak. Nahasnya, nyawa Duk-koo tak terselamatkan dan dinyatakan meninggal setelah empat hari dari kejadian tragis tersebut.

Tak lama setelah kematian Kim Duk-koo, sang ibunya memilih bunuh diri tiga bulan usai anaknya itu wafat. Bahkan, wasit yang memimpin pertarungan Duk-koo vs Mancini bernama Richard Grenn pun ikut bunuh diri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/43/3180518/bakal_ada_duel_floyd_mayweather_jr_vs_manny_pacquiao_jilid_2-ETI5_large.jpg
Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao Jilid 2 Dijadwalkan April 2026, Mike Tyson Terancam Batal Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178742/garuda_fight_championship_for_revenge_sukses_membangkitkan_dunia_tinju_indonesia-d3YV_large.jpeg
Adrenalin hingga Pecahkan Rekor, GFC For Revenge Jadi Bukti Tinju Indonesia Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175962/garuda_fight_championship_akan_membawa_combat_sports_ke_level_yang_lebih_tinggi-kH73_large.jpeg
Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/43/3167864/mike_tyson_akan_menantang_floyd_mayweather_jr_bertarung_pada_2026_miketyson-60pf_large.jpg
Resmi Bertarung, Mike Tyson Pukul KO Floyd Mayweather Jr?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/43/3156877/berapa_bayaran_petinju_manny_pacquiao_sekali_tanding-7p6U_large.jpg
Berapa Bayaran Petinju Manny Pacquaio Sekali Tanding? Ternyata Jumlahnya Fantastis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement