HOME SPORTS NETTING

Gara-Gara Ini, Rasmus Gemke Ngamuk hingga Salahkan Kento Momota di 16 Besar Kumamoto Masters 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |06:25 WIB
Gara-Gara Ini, Rasmus Gemke Ngamuk hingga Salahkan Kento Momota di 16 Besar Kumamoto Masters 2023
Rasmus Gemke sempat ngamuk hingga menyalahkan Kento Momota di 16 besar Kumamoto Masters 2023 (Foto: Instagram/@rasmusgemke_)
A
A
A

GARA-GARA ini, Rasmus Gemke ngamuk hingga salahkan Kento Momota di 16 besar Kumamoto Masters 2023 Super 500. Hal itu sempat menjadi sorotan dari pencinta bulu tangkis.

Duel Gemke melawan Momota itu tercipta pada babak 16 besar Kumamoto Masters 2023, Kamis 16 November siang WIB. Pertandingan di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, itu dimenangi sang wakil tuan rumah dengan skor 21-19, 20-22, dan 21-16.

Kento Momota

Kedua pemain bermain sengit sejak awal. Hal itu terbukti dari skor yang tercipta di gim pertama dan kedua. Memasuki rubber game, kedudukan sempat sama kuat 16-16.

Tibalah momen Gemke ngamuk dan menyalahkan Momota. Hal itu terjadi ketika sang pemain asal Denmark hendak mengembalikan bola pukulan di depan net.

Momota memang sengaja mengembalikan bola tanggung di depan net. Gemke menyambut tantangan itu juga dengan memukul bola tipis ke arah lapangan permainan lawan.

Tak disangka, pengembalian Momota yang kedua justru tanggung. Shuttlecock terlihat terbang tipis di tengah-tengah net. Hal itu kemudian dimanfaatkan Gemke untuk mencetak angka.

Halaman:
1 2
