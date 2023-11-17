Luca Marini Masih Tunggu Tawaran Resmi dari Repsol Honda

LOSAIL - Luca Marini mengaku masih menunggu tawaran resmi dari Repsol Honda untuk menentukan masa depannya. Oleh karena itu, dia fokus menjalani MotoGP Qatar 2023 akhir pekan ini agar bisa meraih hasil seapik mungkin.

Sepanjang gelaran MotoGP Malaysia 2023 pekan lalu, Marini santer dikabarkan bakal merapat ke Repsol Honda. Dia direkrut untuk menggantikan Marc Marquez, yang hijrah ke Gresini Racing.

Namun, sepanjang pekan ini belum ada pengumuman apa pun dari tim pabrikan Honda soal kedatangan Marini. Alhasil, rider asal Italia itu kembali dicecar pertanyaan terkait hal tersebut menjelang balapan di MotoGP Qatar 2023.

Adik tiri Valentino Rossi itu mengungkapkan sampai saat ini memang belum ada kemajuan apa pun soal situasinya dengan Honda. Walau begitu, dia berharap kepastian itu lebih cepat lebih baik.

“Situasinya sama seperti pada hari Minggu usai balapan (di Sepang). Jadi saya tidak bisa memberi tahu Anda apa pun karena tidak ada hal lain yang ingin saya katakan selain apa yang sudah saya katakan,” kata Marini dilansir dari Speedweek, Jumat (17/11/2023).

“Ini juga bukan situasi yang mudah bagi saya. Karena ini sulit dan akan sangat bagus jika kami memiliki lebih banyak waktu, tapi seri terakhir di Valencia sudah akan berlangsung minggu depan,” tambah pembalap berusia 26 tahun itu.