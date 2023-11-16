Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Kumamoto Masters 2023: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Disingkirkan Unggulan China

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |15:39 WIB
Hasil Kumamoto Masters 2023: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Disingkirkan Unggulan China
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan terhenti di 16 besar Kumamoto Masters 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Kumamoto Masters 2023 akan dibahas di sini. Ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan, gagal melanjutkan kiprahnya ke babak perempatfinal di turnamen Super 500 ini.

Pramudya/Yeremia dikandaskan unggulan China, Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi, dengan skor akhir 19-21 dan 13-21. Pertandingan ini berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kamis (16/11/2023) siang WIB.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

Di gim pertama, Pramudya/Yeremia bersaing cukup ketat dengan Liu/Ou. Jual-beli serangan berlangsung sengit antar kedua wakil tersebut.

Pramudya/Yeremia sempat kewalahan di awal permainan. Namun mereka terus berupaya mengejar ketertinggalan dari lawan.

Aksi Liu/Ou cukup mendominasi pada gim pertama. Upaya Pramudya/Yeremia merebut kemenangan pun gagal setelah dibekuk 19-21 di gim pertama.

Halaman:
1 2
1 2
