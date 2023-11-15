Hasil Kumamoto Masters 2023: Chico Aura Dikandaskan Viktor Axelsen di Babak 32 Besar

HASIL Kumamoto Masters 2023 akan dibahas di sini. Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, ditaklukkan pebulu tangkis Denmark, Viktor Axelsen, dalam dua set langsung.

Axelsen hanya memerlukan 29 menit untuk menang 21-11 dan 21-17 atas Chico. Di babak berikutnya, tunggal putra nomor satu dunia itu akan menghadapi wakil Malaysia, Ng Tze Yong.

Mentas di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Rabu (15/11/2023) siang WIB, Chico sempat memberikan perlawanan sengit kepada tunggal putra nomor satu dunia itu. Skor terus berimbang hingga 5-5 pada awal gim pertama.

Setelah itu, Axelsen perlahan mampu menjauh dengan keunggulan 8-5 terlebih dahulu. Dia kemudian melesat dan meraih tujuh poin berturut-turut hingga unggul 15-6.

Chico makin kesulitan menghadapi raja tunggal putra itu. Dia terus tertinggal hingga skor 9-20 dan akhirnya harus rela kehilangan gim pertama dengan skor 11-21.