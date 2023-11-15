Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Santai Tertinggal 14 Poin dari Francesco Bagnaia di Klasemen MotoGP 2023, Siap Menggila di Qatar?

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |06:01 WIB
Jorge Martin Santai Tertinggal 14 Poin dari Francesco Bagnaia di Klasemen MotoGP 2023, Siap Menggila di Qatar?
Jorge Martin kala mentas di MotoGP. (Foto: Reuters)
DOHA – Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, santai tertinggal 14 poin dari Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di klasemen sementara MotoGP 2023. Dia tetap penuh percaya diri menatap balapan berikutnya, yakni MotoGP Qatar 2023.

Sebagaimana diketahui, MotoGP menyisakan dua seri balapan lagi musim ini. Para pembalap akan terlebih dahulu tampil di Sirkuit Losail, Doha, Qatar, akhir pekan ini.

Jorge Martin dan Francesco Bagnaia

Martin dan Bagnaia masih memperebutkan gelar juara secara sengit hingga dua seri balapan terakhir ini. Kini, keduanya hanya terpaut 14 poin pada klasemen sementara musim ini.

"Akhir pekan lalu, saya kehilangan satu poin, itu tidak terlalu buruk. Saya yakin bisa tampil cepat pada balapan berikutnya," ucap Martin, dilansir dari Speedweek, Rabu (15/11/2023).

"Kami bersaing ketat, kami berdua masih bisa menang ataupun kehilangan banyak poin," lanjutnya.

