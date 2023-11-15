MotoGP Malaysia 2023: Finis kelima, Fabio Quartararo Akui Kesulitan Lawan Pembalap Ducati

SEPANG – Fabio Quartararo mengaku puas meski hanya finis kelima dalam balapan utama MotoGP Malaysia 2023. Quartararo mengaku dirinya cukup kesulitan bersaing dengan para pembalap Ducati.

Seperti diketahui, Quartararo mengalami balapan yang buruk dalam sprint di MotoGP Malaysia 2023. Dia kesulitan untuk bisa bersaing dan akhirnya finis tanpa poin di posisi 16.

Namun, pembalap asal Prancis itu berhasil bangkit pada balapan utama di Sirkuit Sepang tersebut. Dia terlibat aksi saling salip-menyalip di barisan tengah sampai akhirnya bisa melewati Marco Bezzecchi di lap-lap akhir untuk mengamankan posisi kelima.

Hasil akhirnya pun menunjukkan bahwa El Diablo -julukan Quartararo- finis dengan selisih 15 detik dari sang pemenang, Enea Bastianini dari Ducati Lenovo. Dia juga berjarak lebih dari 10 detik dari tiga rider lain yang ada di depannya, Alex Marquez (Gresini Ducati), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Jorge Martin (Pramac Ducati).

Kendati berjarak cukup jauh dari empat pembalap tersebut, Quartararo tetap puas dengan posisi kelima yang diamankannya dalam balapan utama MotoGP Malaysia 2023. Menurutnya itu merupakan hasil maksimal yang diraihnya karena kuda besinya tak mampu mengejar empat rider Ducati yang ada di depannya.

“Hari ini adalah balapan yang bagus. Di beberapa lap pertama saya terjebak di belakang (Jack) Miller. Pada fase itu dia melaju lebih cepat dan saya tidak bisa menyalipnya,” kata Quartararo dilansir dari Motosan, Selasa (14/11/2023).