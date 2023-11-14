Lolos ke Babak 32 Besar Kumamoto Masters 2023, Permainan Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat Makin Kompak!

KUMAMOTO – Pasangan ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Rahmat Hidayat merasa senang bisa lolos ke babak 32 besar Kumamoto Masters 2023. Hal yang membuat mereka bahagia bukan hanya karena hasilnya, tapi dari segi permainan pun Kevin dan Rahmat merasa mereka semakin kompak.

Setelah melakukan debut di Korea Masters 2023 pekan lalu, Kevin/Rahmat kembali bertanding di Kumamoto Masters 2023 pada pekan ini. Mereka pun mengawali perjalanan di turnamen Super 500 itu dari babak kualifikasi yang digelar pada Selasa (14/11/2023) pagi WIB di Kumamoto Prefektural Gymnasium, Jepang.

Hasilnya, Keramat -sebutan Kevin/Rahmat- mampu meraih kemenangan atas duet Taiwan, Chiang Chien-Wei/Wu Hsuan-Yi dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-13 dalam waktu 28 menit. Alhasil, mereka sukses mengamankan tiket ke babak utama.

Rahmat pun menilai dalam pertandingan ini dirinya mampu beradaptasi dengan baik. Namun, yang paling dirasakannya adalah chemistry permainannya dengan Kevin semakin apik setelah tersingkir di babak 16 besar dalam debut mereka di Korea Masters 2023.

“Syukur alhamdulillah saya bisa bermain bagus hari ini. Bukan hanya soal menang, tetapi saya juga sudah bisa berdaptasi dengan lapangan dan sudah makin mengerti bagaimana cara bermain,” kata Rahmat dikutip dari rilis PBSI, Selasa (14/11/2023).

“Di pertandingan ini saya juga lebih siap. Ini merupakan pertandingan ketiga yang kami jalani sejak dipasangkan. Chemistry-nya bermain bareng Mas Kevin juga makin bagus,” tambahnya.

Hal senada juga terlontar dari mulut Kevin. Mantan pemain rangking satu dunia itu menilai permainannya dengan sang junior semakin padu dan mengalami banyak peningkatan dibanding pekan lalu.