MotoGP 2023 Sisa Dua Balapan Lagi, Jorge Martin Siap Lebih Nekat Lawan Francesco Bagnaia

SEPANG – Pembalap Ducati Pramac, Jorge Martin, memberikan peringatan kepada Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang menjadi pesaingnya dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023. The Martinator -julukan Jorge Martin- mengaku bakal lebih berani untuk mengambil resiko di dua balapan tersisa musim ini.

Terbaru, Jorge Martin finis di belakang Bagnaia pada MotoGP Malaysia 2023. Rider asal Spanyol itu menyelesaikan balapan pada urutan keempat di Sirkuit Sepang, Sepang, Malaysia pada Minggu (12/11/2023) kemarin.

Hasil ini membuat Martin sedikit sulit untuk mengejar Bagnaia yang berada di puncak klasemen sementara. Kendati demikian, Martin menegaskan siap untuk tampil agresif dalam dua balapan terakhir musim ini.

“Mulai sekarang saya harus mengambil lebih banyak risiko, karena saya tidak peduli jika saya finis kedua dengan selisih 1 poin atau 80,” ujar Martin dilansir dari Corsedimoto, Senin (13/11/2023).

“Ada dua sirkuit tersisa dan saya pikir saya bisa mengejar keduanya. Di Qatar dan Valencia, dampak tekanannya lebih kecil,” tambahnya tegas.

Dua balapan tersisa adalah MotoGP Qatar dan MotoGP Valencia 2023. Yang pertama akan berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar pada 20 November. Lalu dilanjutkan pada balapan terakhir yang digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol pada 26 November 2023 mendatang.