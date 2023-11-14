Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2023 Sisa Dua Balapan Lagi, Jorge Martin Siap Lebih Nekat Lawan Francesco Bagnaia

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |01:04 WIB
MotoGP 2023 Sisa Dua Balapan Lagi, Jorge Martin Siap Lebih Nekat Lawan Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia dan Jorge Martin saat berduel di MotoGP Malaysia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

SEPANG – Pembalap Ducati Pramac, Jorge Martin, memberikan peringatan kepada Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang menjadi pesaingnya dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023. The Martinator -julukan Jorge Martin- mengaku bakal lebih berani untuk mengambil resiko di dua balapan tersisa musim ini.

Terbaru, Jorge Martin finis di belakang Bagnaia pada MotoGP Malaysia 2023. Rider asal Spanyol itu menyelesaikan balapan pada urutan keempat di Sirkuit Sepang, Sepang, Malaysia pada Minggu (12/11/2023) kemarin.

Hasil ini membuat Martin sedikit sulit untuk mengejar Bagnaia yang berada di puncak klasemen sementara. Kendati demikian, Martin menegaskan siap untuk tampil agresif dalam dua balapan terakhir musim ini.

“Mulai sekarang saya harus mengambil lebih banyak risiko, karena saya tidak peduli jika saya finis kedua dengan selisih 1 poin atau 80,” ujar Martin dilansir dari Corsedimoto, Senin (13/11/2023).

“Ada dua sirkuit tersisa dan saya pikir saya bisa mengejar keduanya. Di Qatar dan Valencia, dampak tekanannya lebih kecil,” tambahnya tegas.

Dua balapan tersisa adalah MotoGP Qatar dan MotoGP Valencia 2023. Yang pertama akan berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar pada 20 November. Lalu dilanjutkan pada balapan terakhir yang digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol pada 26 November 2023 mendatang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement