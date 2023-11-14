Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Milwaukee Bucks Sikat Chicago Bulls, Boston Celtics Hajar New York Knicks

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |14:14 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Milwaukee Bucks Sikat Chicago Bulls, Boston Celtics Hajar New York Knicks
Suasana laga Milwaukee Bucks vs Chicago Bulls di NBA 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEBANYAK empat laga lanjutan NBA 2023-2024 baru saja berakhir hari ini, Selasa (14/11/2023) pagi WIB. Dari empat laga tersebut, dua tim papan atas wilayah Timur, yakni Milwaukee Bucks dan Boston Celtics kompak meraih kemenangan.

Pertama mari bahas kemenangan Celtics. Boston Celtics bekerja ekstra keras melawan New York Knicks di TD Garden di mana mereka hanya unggul 25-24 di kuarter pertama. Bahkan, mereka balik tertinggal 52-53 di kuarter kedua.

Namun, tim besutan Joe Mazzulla itu berhasil mendominasi permainan di kuarter ketiga untuk membalikkan keadaan menjadi 84-75. Mereka pun terus menyerang dengan efektif di kuarter terakhir sehingga sukses menundukkan Knicks dengan skor 114-98.

Jayson Tatum menjadi aktor utama dalam kemenangan Celtics atas Knicks. Pemain berusia 25 tahun itu membukukan 35 poin, tujuh assist dan enam rebound.

Boston Celtics vs New York Knicks

Center anyar Celtics, Kristaps Porzingis pun terus melanjutkan performa impresifnya dalam laga ini dengan menyumbang 21 poin, enam rebound dan tiga assist. Jaylen Brown pun tak kalah apik dengan menorehkan 22 poin, lima rebound dan enam assist.

Sementara itu pada laga lainnya, Milwaukee Bucks berhasil mengatasi perlawanan sengit yang diberikan oleh Chicago Bulls. Tampil di depan publik sendiri di Fiserv Forum, Giannis Antetokounmpo dan kolega menang dengan skor 118-119.

Halaman:
1 2
