HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024: Philadelphia 76ers Kalahkan Indiana Pacers, LA Clippers Takluk dari Memphis Grizzlies

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |13:31 WIB
Hasil NBA 2023-2024: Philadelphia 76ers Kalahkan Indiana Pacers, LA Clippers Takluk dari Memphis Grizzlies
Philadelphia 76ers mengalahkan Indiana Pacers di NBA 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

SEJUMLAH pertandingan lanjutan NBA 2023-2024 telah rampung digelar hari ini, Senin (13/11/2023). Philadelphia 76ers sukses tren positif dengan mengalahkan Indiana Pacers, sedangkan LA Clippers masih kesulitan mencari kemenangan.

Salah satu transaksi penukaran yang paling mencuri perhatian musim ini ialah saat James Harden berpindah ke Clippers dari 76ers. Pada awalnya, banyak pecinta bola basket yang mengira 76ers akan makin melemah dan Clippers akan berjaya, tetapi sejauh ini jusru kebalikannya.

Joel Embiid dan kawan-kawan masih kokoh di puncak klasemen wilayah timur setelah sukses menumbangkan Indiana Pacers dengan skor 137-126. Philadelphia 76ers kini mengoleksi total delapan kemenangan dan satu kekalahan sejauh ini.

Tyrese Maxey tampil garang pada pertandingan hari ini dengan menorehkan 50 poin, tujuh rebound, dan lima asi. Sementara itu, Embiid juga membantu dengan double-double 37 poin, 13 rebound, dan tujuh asis.

Tyrese Halliburton menjadi pencetak angka terbanyak bagi Pacers dengan 25 poin dan 17 asis. Myles Turner juga tampil apik dengan 22 poin dan lima rebound.

Di sisi lain, Clippers masih kesulitan meraih kemenangan setelah mendapatkan Harden dari 76ers. Mereka kalah lima kali berturut-turut setelah dihajar Memphis Grizzlies dengan skor 101-105.

