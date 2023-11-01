Tinggalkan 76ers, James Harden Gabung LA Clippers Bersama Kawhi, PG13, dan Westbrook

PHILADELPHIA - Rumor kepindahan James Harden dari Philadelphia 76ers terjawab sudah. Dia resmi ditukar ke LA Clippers dan akan bergabung bersama Kawhi Leonard, Paul George, dan Russell Westbrook.

Harden sudah meminta untuk hengkang dari 76ers sejak beberapa waktu lalu. Setelah proses tarik-ulur yang panjang, pebasket yang identik dengan janggut panjangnya itu akhirnya akan berlabuh ke Clippers dan bergabung dengan tiga bintang lainnya di sana.

"Philadelphia 76ers telah setuju skema penukaran dan mengirimkan James Harden ke LA Clippers," tulis Adrian Wojnarowski di akun Twitter pribadinya @wojespn, Selasa (31/10/2023).

Adapun Harden akan ditukar dengan beberapa pemain dari Clippers dan juga draft picks. Philadelphia 76ers juga mengirimkan pemain lain selain Hardeen.

"Philadelphia 76ers mendapatkan Marcus Morris, Nic Batum, Robert Covington, KJ Martin, sejumlah draft picks, dan menukar draft picks untuk James Harden, PJ Tucker, dan Filip Petrusev," tulis Woj.

"Clippers mengirimkan draft pick ronde pertama 2028, dua draft pick rondee kedua, dan penukaran draft pick ke 76ers," tambahnya.