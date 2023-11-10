Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bukannya Tertekan, Francesco Bagnaia Justru dalam Motivasi Tinggi Jelang MotoGP Malaysia 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |08:34 WIB
Bukannya Tertekan, Francesco Bagnaia Justru dalam Motivasi Tinggi Jelang MotoGP Malaysia 2023
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/pecco63)
A
A
A

SEPANG - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia mengaku tak tertekan sama sekali meski tengah dipepet oleh pesaing terkuatnya, Jorge Martin dalam perebutan gelar MotoGP 2023. Ia pun mengaku justru sedang termotivasi untuk bisa meraih hasil terbaik di MotoGP Malaysia 2023.

Sebagaimana diketahui, MotoGP 2023 menyisakan tiga seri balapan lagi musim ini. Bagnaia masih memperebutkan gelar juara dunia dengan Jorge Martin (Pramac Ducati) secara sengit karena keduanya hanya terpaut 13 poin.

Bagnaia dan Martin akan melanjutkan persaingan ke Sirkuit Sepang, Malaysia, yang akan digelar pada 10-12 November 2023. Itu akan menjadi seri ke-18 MotoGP musim ini.

Jelang balapan seri Malaysia tersebut, Bagnaia pun mengaku memang tertekan, namun ia menjadikan tekanan itu untuk semakin termotivasi agar bisa tampil maksimal disetiap balapannya.

Francesco Bagnaia

"Saya cukup senang dengan tekanan seperti ini, karena kami sedang bertarung untuk gelar juara dunia. Jika tidak merasakan tekanan, berarti anda tidak begitu peduli dengan apa yang kami lakukan," kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Jumat (10/11/2023).

"Tekanan adalah hal yang biasa. Menurut saya, itu juga bisa menjadi motivasi untuk terus berkembang dan kembali meraih gelar juara dunia," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement