Bukannya Tertekan, Francesco Bagnaia Justru dalam Motivasi Tinggi Jelang MotoGP Malaysia 2023

SEPANG - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia mengaku tak tertekan sama sekali meski tengah dipepet oleh pesaing terkuatnya, Jorge Martin dalam perebutan gelar MotoGP 2023. Ia pun mengaku justru sedang termotivasi untuk bisa meraih hasil terbaik di MotoGP Malaysia 2023.

Sebagaimana diketahui, MotoGP 2023 menyisakan tiga seri balapan lagi musim ini. Bagnaia masih memperebutkan gelar juara dunia dengan Jorge Martin (Pramac Ducati) secara sengit karena keduanya hanya terpaut 13 poin.

Bagnaia dan Martin akan melanjutkan persaingan ke Sirkuit Sepang, Malaysia, yang akan digelar pada 10-12 November 2023. Itu akan menjadi seri ke-18 MotoGP musim ini.

Jelang balapan seri Malaysia tersebut, Bagnaia pun mengaku memang tertekan, namun ia menjadikan tekanan itu untuk semakin termotivasi agar bisa tampil maksimal disetiap balapannya.

"Saya cukup senang dengan tekanan seperti ini, karena kami sedang bertarung untuk gelar juara dunia. Jika tidak merasakan tekanan, berarti anda tidak begitu peduli dengan apa yang kami lakukan," kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Jumat (10/11/2023).

"Tekanan adalah hal yang biasa. Menurut saya, itu juga bisa menjadi motivasi untuk terus berkembang dan kembali meraih gelar juara dunia," tambahnya.