Hasil NBA 2023-2024: Milwaukee Bucks Kalah dari Pacers, Hawks Sukses Hajar Magic

DUA pertandingan lanjutan NBA 2023-2024 berlangsung pada Jumat (10/11/2023) pagi WIB. Hasilnya, Milwaukee Bucks kalah dari Indiana Pacers, sedangkan Atlanta Hawks suskes menghajar Orlando Magic.

Bertandang ke Gainbridge Fieldhouse, Bucks bertahan dengan buruk di kuarter pertama sehingga tertinggal jauh 24-38 dari Pacers. Namun, mereka mampu bangkit di kuarter kedua dan memangkas ketertinggalan mereka menjadi 60-66.

Bahkan, Giannis Antetokounmpo dan kolega mengamuk di kuarter ketiga hingga bisa berbalik unggul 94-93. Sayangnya, tim ruan rumah tampil apik dalam pertarungan sengit di kuarter terakhir. Alhasil, mereka Bucks mengakhiri pertandingan dengan kekalahan tipis yakni 124-126.

Padahal, Antetokounmpo menggila dalam laga ini dengan menorehkan double-double untuk Bucks berkat torehan 54 poin, 12 rebound dan tiga assistnya. Namun sayang, penampilan sensasional bintang asal Yunani itu tak cukup untuk membawa timnya membawa pulang hasil positif.

Sementara di kubu Pacers, Tyrese Hailburton menjadi aktor utama dengan menyumbangkan double-double dengan torehan 29 poin, 10 assist dan enam rebound. Bennedict Mathurin juga tak kalah apik dengan menorehkan double-double dari 26 poin, 11 rebound dan dua assist yang dicetaknya.

Laga dramatis juga terjadi dalam pertandingan antara Orlando Magic melawan Atlanta Hawks. Hawks yang bertandang ke Mexico City Arena, sukses merebut kemenangan dengan skor tipis, 120-119.