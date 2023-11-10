Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024: Milwaukee Bucks Kalah dari Pacers, Hawks Sukses Hajar Magic

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |14:38 WIB
Hasil NBA 2023-2024: Milwaukee Bucks Kalah dari Pacers, Hawks Sukses Hajar Magic
Bucks mengalahkan Pacers di NBA 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

DUA pertandingan lanjutan NBA 2023-2024 berlangsung pada Jumat (10/11/2023) pagi WIB. Hasilnya, Milwaukee Bucks kalah dari Indiana Pacers, sedangkan Atlanta Hawks suskes menghajar Orlando Magic.

Bertandang ke Gainbridge Fieldhouse, Bucks bertahan dengan buruk di kuarter pertama sehingga tertinggal jauh 24-38 dari Pacers. Namun, mereka mampu bangkit di kuarter kedua dan memangkas ketertinggalan mereka menjadi 60-66.

Bahkan, Giannis Antetokounmpo dan kolega mengamuk di kuarter ketiga hingga bisa berbalik unggul 94-93. Sayangnya, tim ruan rumah tampil apik dalam pertarungan sengit di kuarter terakhir. Alhasil, mereka Bucks mengakhiri pertandingan dengan kekalahan tipis yakni 124-126.

Padahal, Antetokounmpo menggila dalam laga ini dengan menorehkan double-double untuk Bucks berkat torehan 54 poin, 12 rebound dan tiga assistnya. Namun sayang, penampilan sensasional bintang asal Yunani itu tak cukup untuk membawa timnya membawa pulang hasil positif.

Sementara di kubu Pacers, Tyrese Hailburton menjadi aktor utama dengan menyumbangkan double-double dengan torehan 29 poin, 10 assist dan enam rebound. Bennedict Mathurin juga tak kalah apik dengan menorehkan double-double dari 26 poin, 11 rebound dan dua assist yang dicetaknya.

Laga dramatis juga terjadi dalam pertandingan antara Orlando Magic melawan Atlanta Hawks. Hawks yang bertandang ke Mexico City Arena, sukses merebut kemenangan dengan skor tipis, 120-119.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/36/3023359/dallas-mavericks-gagal-juara-nba-2023-2024-begini-reaksi-legawa-kyrie-irving-dan-luca-doncic-VSLP8ziy0z.jpg
Dallas Mavericks Gagal Juara NBA 2023-2024, Begini Reaksi Legawa Kyrie Irving dan Luca Doncic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022838/boston-celtics-juara-jaylen-brown-jadi-mvp-nba-finals-2023-2024-c2AmCWmU95.JPG
Boston Celtics Juara, Jaylen Brown Jadi MVP NBA Finals 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022815/bawa-boston-celtics-juara-musim-2023-2024-al-horford-catatkan-pertandingan-playoff-terbanyak-untuk-gelar-nba-pertama-7IyM59071k.JPG
Bawa Boston Celtics Juara Musim 2023-2024, Al Horford Catatkan Pertandingan Playoff Terbanyak untuk Gelar NBA Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022746/breaking-news-boston-celtics-juaranba-2023-2024-usai-kalahkan-dallas-mavericks-di-game-5-t4bScP5ncK.JPG
Breaking News: Boston Celtics Juara NBA 2023-2024 Usai Kalahkan Dallas Mavericks di Final Game 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021909/nba-indonesia-gelar-nobar-gim-keempat-final-nba-2023-2024-bersama-komunitas-pencinta-basket-twsJmWcid3.jpg
NBA Indonesia Gelar Nobar Gim Keempat Final NBA 2023-2024 Bersama Komunitas Pencinta Basket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021868/hasil-final-nba-2023-2024-dallas-maverick-menang-boston-celtics-tunda-gelar-juara-YZSRvkvIfo.JPG
Hasil Final NBA 2023-2024: Dallas Maverick Menang, Boston Celtics Tunda Gelar Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement