Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bukti Takutnya Pebulu Tangkis Denmark Mathias Boe ke Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |03:05 WIB
Bukti Takutnya Pebulu Tangkis Denmark Mathias Boe ke Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan bikin Mathias Boe ketakutan (Foto: PBSI)
A
A
A

BUKTI takutnya pebulu tangkis Denmark, Mathias Boe kepada Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan terlihat sangat jelas di babak 16 besar French Open 2023. Pada babak ini, pasangan berjuluk The Daddies ini berhadapan dengan ganda putra India yang kala itu menduduki peringkat 1 BWF, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

Di atas kertas, The Daddies jelas kalah jauh dibandingkan dengan Rankireddy/Shetty. Mulai dari usia yang tak lagi muda hingga catatan sepanjang 2023 membuat banyak pencinta bulu tangkis Indonesia pesimis jika Ahsan/Hendra mampu mengalahkan Rankireddy/Shetty.

Mathias Boe

Namun semua anggapan itu berubah tatkala The Daddies berhasil mendominasi di game pertama. Meski harus melalui perlawanan yang sangat sengit, ganda putra legendaris Indonesia itu sukses mengamankan game pertama dengan skor 25-23.

Sebelum melanjutkan pertandingan ke game kedua, rupanya Rankireddy dan Shetty mendapat arahan dari sang pelatih yang tidak lain adalah mantan rival The Daddies asal Denmark, Mathias Boe.

Sekadar informasi, Mathias Boe merupakan mantan pemain yang dulu berpasangan dengan Carsten Mogensen. Keduanya merupakan pasangan yang berprestasi. Namun saat berhadapan dengan Ahsan/Hendra, Mathias Boe tidak bisa berkutik.

Rekor head to head mereka saja dengan The Daddies adalah 5-1. Oleh sebab itu, Mathias Boe sangat paham dengan karakteristik The Daddies.

Pada jeda antara game satu dan dua itu, Mathias Boe memberikan arahan pada Rankireddy/Shetty untuk tidak terbawa tempo permainan Ahsan/Hendra. Sebagai pemain yang masih muda, Rankireddy/Shetty harus bermain cepat menghadapi The Daddies yang tidak lagi memiliki stamina prima.

"Secara keseluruhan, temponya terlalu lambat, sangat lambat. Jadi kita harus mengirim sinyal bahwa kalian ingin bermain cepat," ujar Mathias Boe pada Rankireddy/Shetty di jeda antara game 1 dan 2 French Open 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185117/hendra_setiawan_bersama_tony_gunawan-WlJU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Akui Kagum dan Terinspirasi dengan Teknik Bermain Tony Gunawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3185031/anastasia_russkikh-1TUg_large.jpg
Kisah Tak Biasa Hendra Setiawan, Putuskan Pisah dengan Pebulu Tangkis Cantik Rusia karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184878/benyapa_aimsaard-v4QW_large.jpg
Kisah Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Benyapa Aimsaard dengan Putri KW, Lengket hingga Berbagi Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184857/gabriel_adcock-fWhm_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik asal Inggris Gabrielle Adcock, Akui Terpesona dengan Kehebatan Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184685/thet_htar_thuzar-YcvD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thet Htar Thuzar, Tunggal Putri Myanmar yang Populer Berkat Dukungan Fans Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184627/pramudya_kusumawardana-NZLl_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Tinggal di Australia Merasa Bersalah karena Smashnya Kena Wajah Hendra Setiawan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement