Bukti Takutnya Pebulu Tangkis Denmark Mathias Boe ke Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

BUKTI takutnya pebulu tangkis Denmark, Mathias Boe kepada Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan terlihat sangat jelas di babak 16 besar French Open 2023. Pada babak ini, pasangan berjuluk The Daddies ini berhadapan dengan ganda putra India yang kala itu menduduki peringkat 1 BWF, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

Di atas kertas, The Daddies jelas kalah jauh dibandingkan dengan Rankireddy/Shetty. Mulai dari usia yang tak lagi muda hingga catatan sepanjang 2023 membuat banyak pencinta bulu tangkis Indonesia pesimis jika Ahsan/Hendra mampu mengalahkan Rankireddy/Shetty.

Namun semua anggapan itu berubah tatkala The Daddies berhasil mendominasi di game pertama. Meski harus melalui perlawanan yang sangat sengit, ganda putra legendaris Indonesia itu sukses mengamankan game pertama dengan skor 25-23.

Sebelum melanjutkan pertandingan ke game kedua, rupanya Rankireddy dan Shetty mendapat arahan dari sang pelatih yang tidak lain adalah mantan rival The Daddies asal Denmark, Mathias Boe.

Sekadar informasi, Mathias Boe merupakan mantan pemain yang dulu berpasangan dengan Carsten Mogensen. Keduanya merupakan pasangan yang berprestasi. Namun saat berhadapan dengan Ahsan/Hendra, Mathias Boe tidak bisa berkutik.

Rekor head to head mereka saja dengan The Daddies adalah 5-1. Oleh sebab itu, Mathias Boe sangat paham dengan karakteristik The Daddies.

Pada jeda antara game satu dan dua itu, Mathias Boe memberikan arahan pada Rankireddy/Shetty untuk tidak terbawa tempo permainan Ahsan/Hendra. Sebagai pemain yang masih muda, Rankireddy/Shetty harus bermain cepat menghadapi The Daddies yang tidak lagi memiliki stamina prima.

"Secara keseluruhan, temponya terlalu lambat, sangat lambat. Jadi kita harus mengirim sinyal bahwa kalian ingin bermain cepat," ujar Mathias Boe pada Rankireddy/Shetty di jeda antara game 1 dan 2 French Open 2023.