Francesco Bagnaia Tak Sabar Beraksi di MotoGP Malaysia 2023: Sirkuit Sepang Salah Satu Lintasan Favorit!

SEPANG – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, tak sabar beraksi di MotoGP Malaysia 2023. Pasalnya, Sirkuit Sepang, Malaysia, yang jadi venue balapan MotoGP Malaysia 2023 diakuinya jadi salah satu lintasan favorit.

"Saya tak sabar untuk segera balapan di Sirkuit Sepang. Ini adalah salah satu lintasan favorit saya di mana saya pernah meraih hasil yang cukup baik sebelumnya," ungkap Bagnaia, dikutip dari Speedweek, Kamis (9/11/2023).

Bagnaia memang sukses mengukir catatan manis kala balapan di Sirkuit Sepang. Pecco -sapaan akrab Bagnaia- berhasil memenangi MotoGP Malaysia pada tahun lalu. Dia finis pertama dengan keunggulan 0,270 detik dari Enea Bastianini.

Seri balapan ke-18 di Sirkuit Sepang juga bisa menjadi titik kunci penentuan juara dunia MotoGP musim ini. Pasalnya, jarak antara posisi pertama saat ini, yakni Bagnaia, dan peringkat kedua, Jorge Martin (Prima Pramac), hanya terpaut 13 poin.