Alex Marquez Percaya Diri Tampil Gemilang di MotoGP Malaysia 2023

ALEX Marquez percaya diri tampil gemilang di MotoGP Malaysia 2023. Sebab, pembalap Gresini Ducati tersebut beradalam kondisi terbaiknya menjelang balapan ke-18 di musim ini.

Marquez mengacu kepada hasil positif pada tes pramusim di awal tahun ini yang digelar di Sepang. Meski begitu, dia mengetahui bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

"Saat tes pramusim di Sepang, kami melakukan beberapa penyesuaian terhadap pengaturan motor dan itu membantu saya," kata Marquez dikutip dari Speedweek, Rabu (8/11/2023).

"Saya tahu kami cepat, tetapi masih ada beberapa hal yang harus lebih diperbaiki lagi," lanjutnya.

BACA JUGA: Alasan Alex Marquez Ogah Anggap Marc Marquez Anak Baru di Tim Ducati

Alex Marquez mengklaim bahwa kondisinya telah jauh lebih baik sejak pulih dari cedera. Sebelumnya, adik Marc Marquez ini mengalami patah tulang rusuk karena kecelakaan di sesi kualifikasi di India.