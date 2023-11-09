Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Marquez Percaya Diri Tampil Gemilang di MotoGP Malaysia 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |02:02 WIB
Alex Marquez Percaya Diri Tampil Gemilang di MotoGP Malaysia 2023
Alex Marquez percaya diri jelang MotoGP Malaysia 2023 (Foto: REUTERS)
ALEX Marquez percaya diri tampil gemilang di MotoGP Malaysia 2023. Sebab, pembalap Gresini Ducati tersebut beradalam kondisi terbaiknya menjelang balapan ke-18 di musim ini.

Marquez mengacu kepada hasil positif pada tes pramusim di awal tahun ini yang digelar di Sepang. Meski begitu, dia mengetahui bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Alex Marquez

"Saat tes pramusim di Sepang, kami melakukan beberapa penyesuaian terhadap pengaturan motor dan itu membantu saya," kata Marquez dikutip dari Speedweek, Rabu (8/11/2023).

"Saya tahu kami cepat, tetapi masih ada beberapa hal yang harus lebih diperbaiki lagi," lanjutnya.

Alex Marquez mengklaim bahwa kondisinya telah jauh lebih baik sejak pulih dari cedera. Sebelumnya, adik Marc Marquez ini mengalami patah tulang rusuk karena kecelakaan di sesi kualifikasi di India.

