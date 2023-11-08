Leganya Fernando Alonso Usai Berhasil Naik Podium Lagi di F1 GP Brasil 2023

LEGANYA Fernando Alonso usai berhasil naik podium lagi di F1 GP Brasil 2023. Sebab, sang pembalap Aston Martin telah mengalami kesulitan dan penurunan performa pada paruh kedua musim ini usai sempat tampil gemilang di paruh pertama.

Alonso bersaing sengit dengan Sergio Perez dalam balapan utama di Sao Paulo, Sirkuit Interlagos pada Senin (6/11/2023) dini hari WIB. Mereka saling menyalip pada lap-lap terakhir, menyajikan aksi luar biasa bagi para penggemar.

Pada akhirnya, Alonso berhasil memenangkan pertarungan itu untuk mengamankan podium ketiga. Dia finis hanya 0,053 detik saja di depan pembalap Red Bull Racing itu. Sementara Max Verstappen dan Lando Norris mengunci posisi dua besar.

Ini menjadi podium pertama yang diraih pembalap asal Spanyol itu dalam tujuh balapan terakhir di mana dia terakhir kali finis tiga besar di GP Belanda 2023. Oleh karena itu, dia mengaku lega karena selama paruh kedua musim ini performanya menurun drastis setelah mendapatkan tujuh podium di paruh pertama.

“Saya sangat lega naik podium lagi. Kami kesulitan di sebagian besar paruh kedua musim ini, ada masalah dengan stabilitas dan kami masih kesulitan memahami mobil kami,” kata Alonso dilansir dari Speedweek, Senin (6/11/2023).

“Kami memerlukan perbaikan pada mobil untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan pada tahun 2024, tetapi hal itu tidak berjalan sesuai rencana. Kami sekarang telah mengembalikan mobil ke kondisi semula pada paruh pertama musim ini, jadi kami jelas bergerak lebih cepat lagi,” tambahnya.

“Anda tidak boleh meremehkan betapa rumitnya aerodinamis mobil bersayap modern. Kami bereksperimen sedikit, tapi kami tidak boleh lupa bahwa kami harus kompetitif tahun ini,” tuturnya.