Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Leganya Fernando Alonso Usai Berhasil Naik Podium Lagi di F1 GP Brasil 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |01:05 WIB
Leganya Fernando Alonso Usai Berhasil Naik Podium Lagi di F1 GP Brasil 2023
Fernando Alonso sukses pertahankan diri di posisi ketiga F1 GP Brasil 2023 setelah digempur Sergio Perez (Foto: REUTERS)
A
A
A

LEGANYA Fernando Alonso usai berhasil naik podium lagi di F1 GP Brasil 2023. Sebab, sang pembalap Aston Martin telah mengalami kesulitan dan penurunan performa pada paruh kedua musim ini usai sempat tampil gemilang di paruh pertama.

Alonso bersaing sengit dengan Sergio Perez dalam balapan utama di Sao Paulo, Sirkuit Interlagos pada Senin (6/11/2023) dini hari WIB. Mereka saling menyalip pada lap-lap terakhir, menyajikan aksi luar biasa bagi para penggemar.

Fernando Alonso

Pada akhirnya, Alonso berhasil memenangkan pertarungan itu untuk mengamankan podium ketiga. Dia finis hanya 0,053 detik saja di depan pembalap Red Bull Racing itu. Sementara Max Verstappen dan Lando Norris mengunci posisi dua besar.

Ini menjadi podium pertama yang diraih pembalap asal Spanyol itu dalam tujuh balapan terakhir di mana dia terakhir kali finis tiga besar di GP Belanda 2023. Oleh karena itu, dia mengaku lega karena selama paruh kedua musim ini performanya menurun drastis setelah mendapatkan tujuh podium di paruh pertama.

“Saya sangat lega naik podium lagi. Kami kesulitan di sebagian besar paruh kedua musim ini, ada masalah dengan stabilitas dan kami masih kesulitan memahami mobil kami,” kata Alonso dilansir dari Speedweek, Senin (6/11/2023).

“Kami memerlukan perbaikan pada mobil untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan pada tahun 2024, tetapi hal itu tidak berjalan sesuai rencana. Kami sekarang telah mengembalikan mobil ke kondisi semula pada paruh pertama musim ini, jadi kami jelas bergerak lebih cepat lagi,” tambahnya.

“Anda tidak boleh meremehkan betapa rumitnya aerodinamis mobil bersayap modern. Kami bereksperimen sedikit, tapi kami tidak boleh lupa bahwa kami harus kompetitif tahun ini,” tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/37/2945343/max-verstappen-beberkan-rencananya-jika-pensiun-dari-f1-o41o9Ail1t.JPG
Max Verstappen Beberkan Rencananya jika Pensiun dari F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944830/franz-tost-rayakan-natal-dengan-penuh-kesedihan-usai-berpisah-dengan-alphatauri-6ohtUpurGQ.jpg
Franz Tost Rayakan Natal dengan Penuh Kesedihan Usai Berpisah dengan AlphaTauri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944712/red-bull-racing-tak-buru-buru-cari-pembalap-pendamping-max-verstappen-untuk-f1-2025-masih-percaya-sergio-perez-ibfRyKSa8X.JPG
Red Bull Racing Tak Buru-Buru Cari Pembalap Pendamping Max Verstappen untuk F1 2025, Masih Percaya Sergio Perez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944822/carlos-sainz-tuntut-kejelasan-soal-kontrak-baru-dari-scuderia-ferrari-sebelum-f1-2024-digelar-FncRrOpfHY.JPG
Carlos Sainz Tuntut Kejelasan soal Kontrak Baru dari Scuderia Ferrari Sebelum F1 2024 Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/37/2944026/lewis-hamilton-masih-berpeluang-juara-dunia-pada-2024-legenda-f1-ini-jelaskan-alasannya-b8ZXuMbovY.JPG
Lewis Hamilton Masih Berpeluang Juara Dunia pada 2024, Legenda F1 Ini Jelaskan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/37/2942970/max-verstappen-ungkap-sirkuit-impian-yang-diharapkan-segera-gelar-balapan-f1-lagi-UK6DSgV8SR.JPG
Max Verstappen Ungkap Sirkuit Impian yang Diharapkan Segera Gelar Balapan F1 Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement