Lando Norris Akui Keperkasaan Max Verstappen Usai Jadi Runner-up di F1 GP Brasil 2023

LANDO Norris akui keperkasaan Max Verstappen usai jadi runner-up di F1 GP Brasil 2023 pada Senin (6/11/2023) dini hari WIB. Menurut pembalap McLaren tersebut, runner-up merupakan hasil terbaik yang bisa diraih kontra pembalap juara seperti Verstappen.

Norris start dari posisi keenam dan sukses mengakhiri balapan di posisi kedua, tepat di belakang Verstappen. Dia juga tidak mampu mengalahkan kecepatan pembalap Red Bull Racing tersebut dalam sprint race yang juga diakhiri olehnya sebagai runner-up.

Namun, pembalap asal Inggris itu menjadi satu-satunya pembalap yang mampu finis tak terlalu jauh dari Vertappen, yakni berselisih 8,277 detik. Sebagai perbandingan, Fernando Alonso yang mengamankan tempat ketiga finis dengan jarak 34,155 detik dari sang juara bertahan.

Meski finis kedua lagi di Sirkuit Interlagos, Norris tetap senang. Pasalnya, itu merupakan hasil maksimal yang bisa diraihnya karena dia sadar mobilnya tak mampu menandingi kecepatan jet darat milik Verstappen.

“Kemarin saat sprint saya harus membiarkan Max menyalip saya segera setelah start. Kali ini segalanya berjalan lebih baik, saya mampu menempati posisi kedua dari posisi keenam di grid. Itu adalah kejutan yang menyenangkan,” ujar Norris dilansir dari Speedweek, Senin (6/11/2023).

“Pada start kedua saya mungkin sedikit terlalu agresif, tapi jujur saja - pada akhirnya saya tidak akan mampu melakukan apa pun melawan Max. Tujuannya selalu untuk mendapatkan yang terbaik dari sebuah balapan, yang juga merupakan posisi kedua hari ini, jadi saya senang dengan itu,” tambahnya.