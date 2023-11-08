Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Lando Norris Akui Keperkasaan Max Verstappen Usai Jadi Runner-up di F1 GP Brasil 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |00:00 WIB
Lando Norris Akui Keperkasaan Max Verstappen Usai Jadi Runner-up di F1 GP Brasil 2023
Lando Norris mengakhiri balapan di Brasil di belakang Max Verstappen (Foto: REUTERS)
A
A
A

LANDO Norris akui keperkasaan Max Verstappen usai jadi runner-up di F1 GP Brasil 2023 pada Senin (6/11/2023) dini hari WIB. Menurut pembalap McLaren tersebut, runner-up merupakan hasil terbaik yang bisa diraih kontra pembalap juara seperti Verstappen.

Norris start dari posisi keenam dan sukses mengakhiri balapan di posisi kedua, tepat di belakang Verstappen. Dia juga tidak mampu mengalahkan kecepatan pembalap Red Bull Racing tersebut dalam sprint race yang juga diakhiri olehnya sebagai runner-up.

Max Verstappen

Namun, pembalap asal Inggris itu menjadi satu-satunya pembalap yang mampu finis tak terlalu jauh dari Vertappen, yakni berselisih 8,277 detik. Sebagai perbandingan, Fernando Alonso yang mengamankan tempat ketiga finis dengan jarak 34,155 detik dari sang juara bertahan.

Meski finis kedua lagi di Sirkuit Interlagos, Norris tetap senang. Pasalnya, itu merupakan hasil maksimal yang bisa diraihnya karena dia sadar mobilnya tak mampu menandingi kecepatan jet darat milik Verstappen.

“Kemarin saat sprint saya harus membiarkan Max menyalip saya segera setelah start. Kali ini segalanya berjalan lebih baik, saya mampu menempati posisi kedua dari posisi keenam di grid. Itu adalah kejutan yang menyenangkan,” ujar Norris dilansir dari Speedweek, Senin (6/11/2023).

“Pada start kedua saya mungkin sedikit terlalu agresif, tapi jujur saja - pada akhirnya saya tidak akan mampu melakukan apa pun melawan Max. Tujuannya selalu untuk mendapatkan yang terbaik dari sebuah balapan, yang juga merupakan posisi kedua hari ini, jadi saya senang dengan itu,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/37/2945343/max-verstappen-beberkan-rencananya-jika-pensiun-dari-f1-o41o9Ail1t.JPG
Max Verstappen Beberkan Rencananya jika Pensiun dari F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944830/franz-tost-rayakan-natal-dengan-penuh-kesedihan-usai-berpisah-dengan-alphatauri-6ohtUpurGQ.jpg
Franz Tost Rayakan Natal dengan Penuh Kesedihan Usai Berpisah dengan AlphaTauri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944712/red-bull-racing-tak-buru-buru-cari-pembalap-pendamping-max-verstappen-untuk-f1-2025-masih-percaya-sergio-perez-ibfRyKSa8X.JPG
Red Bull Racing Tak Buru-Buru Cari Pembalap Pendamping Max Verstappen untuk F1 2025, Masih Percaya Sergio Perez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944822/carlos-sainz-tuntut-kejelasan-soal-kontrak-baru-dari-scuderia-ferrari-sebelum-f1-2024-digelar-FncRrOpfHY.JPG
Carlos Sainz Tuntut Kejelasan soal Kontrak Baru dari Scuderia Ferrari Sebelum F1 2024 Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/37/2944026/lewis-hamilton-masih-berpeluang-juara-dunia-pada-2024-legenda-f1-ini-jelaskan-alasannya-b8ZXuMbovY.JPG
Lewis Hamilton Masih Berpeluang Juara Dunia pada 2024, Legenda F1 Ini Jelaskan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/37/2942970/max-verstappen-ungkap-sirkuit-impian-yang-diharapkan-segera-gelar-balapan-f1-lagi-UK6DSgV8SR.JPG
Max Verstappen Ungkap Sirkuit Impian yang Diharapkan Segera Gelar Balapan F1 Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement