Penyebab Valentino Rossi Ogah Balik Lagi ke MotoGP

PENYEBAB Valentino Rossi ogah balik lagi ke MotoGP menarik untuk dibahas. Pasalnya, masih banyak penggemar yang ingin Rossi kembali balapan karena merindukan aksinya di dunia balap motor yang selalu fantastis.

Diketahui, Rossi sudah pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2021. Meski begitu, Rossi masih saja diharapkan bisa kembali balapan dengan nomor 46 yang sudah sangat identik dengannya.

Meski begitu, ternyata pembalap berjuluk The Doctor itu tetap ogah balapan. Dia memilih untuk berkecimpung di dunia MotoGP, tetapi dari pinggir lapangan saja. Pasalnya diketahui, Rossi memiliki tim yang mentas di kelas MotoGP sehingga dirinya masih suka muncul di sejumlah seri balapan.

Lantas, apa penyebab yang mendasari Valentino Rossi tidak ingin balik lagi pada dunia MotoGP? Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Senin (6/11/2023).

Tidak dapat dimungkiri bahwa pensiunnya The Doctor membawa kesedihan yang mendalam bagi para penggemar beratnya. Hal itu dikarenakan Valentino Rossi sudah mengukir karier dan prestasi yang fantastis selama 25 tahun kariernya di MotoGP.

Dari sejarah yang sudah diukir, tidak mudah bagi para penggemar untuk melupakan perjuangan Valentino Rossi begitu saja. Lantas, apa yang mendasari pembalap bernomor 46 ini ogah untuk balik lagi ke dunia MotoGP dan memilih untuk gantung helm?