Lewis Hamilton Pesimistis Bisa Menangkan F1 GP Brasil 2023, Ini Penyebabnya

LEWIS Hamilton pesimistis bisa menangkan F1 GP Brasil 2023. Sebab, sang pembalap Mercedes melalui sprint race dengan sangat buruk di Sirkuit Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo, Minggu (5/11/2023) dini hari WIB dan merasakan beberapa masalah pada mobilnya.

Hamilton memulai balapan singkat di Sao Paulo itu dari urutan kelima. Dia berhasil menjaga posisinya dengan stabil di sepanjang balapan.

Sayangnya, juara F1 tujuh kali itu semakin melambat di lap-lap akhir dengan ban bekas yang digunakannya. Alhasil, dia pun disalip oleh Charles Leclerc dan kemudian Yuki Tsunoda dua lap jelang finis sehingga harus puas menyelesaikan sprint di urutan ketujuh.

Hamilton pun merasa sangat kecewa dan tidak puas dengan performanya di sprint 24 lap itu. Dia mengalami banyak masalah, termasuk untuk sekadar menyeimbangkan mobilnya dengan nyaman.

“Itu mengerikan. Itu sama sekali tidak menyenangkan. Saya memulai dengan baik, tetapi setelah itu saya kesulitan menyeimbangkan kendaraan,” kata Hamilton dilansir dari Speedweek, Minggu (5/11/2023).

“Saya mengalami understeer yang parah dan terkadang mobil tiba-tiba mengalami oversteer. Saya berjuang dengan mobil saya sejak awal. Dan pada akhirnya bannya ambruk. saya tidak tahu bagaimana kita bisa mengendalikan hal ini untuk balapan,” tambahnya.