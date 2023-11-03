Duel Sengit Serasa Final Tersaji di Pembukaan DBL 2023 Seri Jakarta, AIPL Menang Dramatis atas Kanisius

BABAK bergengsi atau Championship Series perhelatan liga basket pelajar terbesar, DBL 2023 seri DKI Jakarta, baru saja digelar. Meski begitu, atmosfer persaingan yang tersaji sudah serasa final.

Pasalnya, duel sengit nan menegangkan tersaji dalam pertandingan putra antara SMA Al-Izhar Pondok Labu versus SMA Kolese Kanisius Jakarta. SMA Al-Izhar Pondok Labu pun sukses menang dramatis atas Kanisius di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kamis 2 November 2023.

Berstatus sebagai champion mewakili Seri Jakarta Selatan (South Region), anak-anak AIPL -sebutan SMA Al-Izhar Pondok Labu- semula begitu mendominasi. Mereka sempat unggul dengan nyaman 17-8 pada akhir kuarter pertama.

Memasuki kuarter kedua, CC -julukan SMA Kolese Kanisius- berupaya bangkit. Hingga akhirnya, mereka mampu mengejar.

CC berhasil memperkecil marjin hingga hanya tertinggal tiga poin jelang turun minum. Skor 24-21, AIPL tetap memimpin.

Pada kuarter ketiga, justru CC tampil lebih garang lagi. Mereka bahkan mendapatkan momentum berbalik unggul. Hingga akhirnya, kuarter ketiga ditutup oleh keunggulan CC dengan skor 33-27.

Situasi makin mencekam menginjak kuarter keempat. AIPL mulai merespons permainan dan pelan-pelan balik mengejar. Hingga akhirnya, mereka mampu mengembalikan keunggulan. Laga pun dimenangkan AIPL dengan keunggulan 42-36.

Fakhri Putra Afrinaldi tampil sebagai bintang bagi kemenangan dramatis AIPL. Dia juga sukses menjalankan peran sebagai kapten tim.

Fakhri pun dengan kontribusi 14 poin dan 4 assist pada laga ini. Sedangkan dari CC, Zefanya Nathaniel Tanzil jadi pendulang tertinggi dengan 13 poin, disusul Kenn Mikael Sumardiman dengan tambahan 10 poin.