Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Duel Sengit Serasa Final Tersaji di Pembukaan DBL 2023 Seri Jakarta, AIPL Menang Dramatis atas Kanisius

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |06:58 WIB
Duel Sengit Serasa Final Tersaji di Pembukaan DBL 2023 Seri Jakarta, AIPL Menang Dramatis atas Kanisius
Duel AIPL vs Kanisius di DBL 2023. (Foto: DBL)
A
A
A

BABAK bergengsi atau Championship Series perhelatan liga basket pelajar terbesar, DBL 2023 seri DKI Jakarta, baru saja digelar. Meski begitu, atmosfer persaingan yang tersaji sudah serasa final.

Pasalnya, duel sengit nan menegangkan tersaji dalam pertandingan putra antara SMA Al-Izhar Pondok Labu versus SMA Kolese Kanisius Jakarta. SMA Al-Izhar Pondok Labu pun sukses menang dramatis atas Kanisius di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kamis 2 November 2023.

AIPLC vs Kanisius. Foto: DBL

Berstatus sebagai champion mewakili Seri Jakarta Selatan (South Region), anak-anak AIPL -sebutan SMA Al-Izhar Pondok Labu- semula begitu mendominasi. Mereka sempat unggul dengan nyaman 17-8 pada akhir kuarter pertama.

Memasuki kuarter kedua, CC -julukan SMA Kolese Kanisius- berupaya bangkit. Hingga akhirnya, mereka mampu mengejar.

CC berhasil memperkecil marjin hingga hanya tertinggal tiga poin jelang turun minum. Skor 24-21, AIPL tetap memimpin.

Pada kuarter ketiga, justru CC tampil lebih garang lagi. Mereka bahkan mendapatkan momentum berbalik unggul. Hingga akhirnya, kuarter ketiga ditutup oleh keunggulan CC dengan skor 33-27.

Situasi makin mencekam menginjak kuarter keempat. AIPL mulai merespons permainan dan pelan-pelan balik mengejar. Hingga akhirnya, mereka mampu mengembalikan keunggulan. Laga pun dimenangkan AIPL dengan keunggulan 42-36.

Fakhri Putra Afrinaldi tampil sebagai bintang bagi kemenangan dramatis AIPL. Dia juga sukses menjalankan peran sebagai kapten tim.

Fakhri pun dengan kontribusi 14 poin dan 4 assist pada laga ini. Sedangkan dari CC, Zefanya Nathaniel Tanzil jadi pendulang tertinggi dengan 13 poin, disusul Kenn Mikael Sumardiman dengan tambahan 10 poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/36/3166076/mendiang_kobe_bryant_mendapatkan_penghormatan_di_singapura-70zN_large.jpg
Peringati Mamba Day, Mendiang Kobe Bryant Dapat Penghormatan di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/36/3156979/turnamen_fiba_3x3_2025_digelar_di_jakarta-IfKq_large.jpg
Jakarta Jadi Tuan Rumah FIBA 3X3, Indonesia Pasang Target Tinggi untuk Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/36/3155942/fiba_women_asia_cup_2025-Ae4Q_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Women Asia Cup 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/36/3144110/simak_harta_kekayaan_pebasket_lebron_james-CTtf_large.jpg
Harta Kekayaan Pebasket LeBron James, Lebih Tajir ketimbang Raja Minyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/36/3139025/david_singleton-a0Je_large.jpg
Reaksi David Singleton Usai Resmi Jadi Pelatih Timnas Basket Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/36/3137196/dewan_penasihat_fiba_menggelar_rapat_bersama_pemerintah_ri_mengenai_kesiapan_indonesia_jadi_tuan_rumah-9VWm_large.jpg
Menpora Dito Ikut Rapat Dewan Penasihat FIBA, Bahas Kesiapan Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement