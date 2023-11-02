Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Motor Pabrikan Aprilia Bikin Pembalap MotoGP Susah Napas

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |17:27 WIB
Penyebab Motor Pabrikan Aprilia Bikin Pembalap MotoGP Susah Napas
Aleix Espargaro mengaku hampir mati pada balapan MotoGP Thailand 2023 (Foto: Instagram/@aprilia)
A
A
A

PENYEBAB motor pabrikan Aprilia bikin pembalap MotoGP susah napas akan dikupas Okezone. Aleix Espargaro dan Maverick Vinales baru-baru ini membuat heboh banyak publik gara-gara pengakuannya.

Tidak tanggung-tanggung masalah yang dihadapi membuat Espargaro dan Vinales merasa sesak napas hingga berasa hampir mau mati saat balapan pada MotoGP Thailand 2023. Hal itu terjadi di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Minggu 29 Oktober 2023 sore WIB.

Maverick Vinales

Masalah sangat serius ini lantaas diungkapkan secara langsung oleh Espargaro. Lantas apa penyebab utama motor pabrikan Apriia bikin kedua pembalap MotoGP tersebut merasa sesak napas?

Espargaro menjelaskan selama berlangsungnya balapan di Sirkuit Buriram, kuda besi Aprilia RS-GP yang ditungganginya mengalami masalah gawat. Pembalap asal Spanyol itu sulit mendapat udara segar hingga merasa hampir mati.

"Saya tidak bisa bernapas. Itu adalah balapan tersulit dalam hidup saya. Dalam tiga lap terakhir saya bahkan panik karena mencoba bernapas tetapi tidak mendapatkan udara," ungkap Espargaro, dikutip dari Speedweek, Kamis (2/11/2023).

"Ketika saya sampai di pit, saya pikir saya akan mati dan tidak bisa mendapatkan udara," imbuh ayah dua orang anak itu.

Rupanya setelah ditelusuri, motor RS-GP yang dikendarainya mengalami masalah pada sistem pembuangan panas mesin yang naik ke area tangki. Tentu saja, suhu panas tinggi dari motor langsung terhirup oleh para rider.

“Kami tidak bisa bernapas, bahkan Maverick menyerah pada balapan karena itu dan mulai masuk pit," papar Espargaro.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
