Berpeluang Akhiri F1 2023 sebagai Runner-up, Lewis Hamilton Bakal Berusaha Kalahkan Sergio Perez

MEXICO CITY – Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton tak sangka memiliki peluang untuk mengakhiri Formula One (F1) 2023 sebagai runner-up. Untuk itu, Hamilton akan berusaha mengalahkan Sergio Perez (Red Bull Ring) yang menjadi pesaing utamanya untuk merebut peringkat kedua tersebut.

Hamilton sendiri sejatinya tidak terlalu optimis bisa finis sebagai runner-up. Sebab menurutnya, semuanya tergantung dari hasil yang didapat Sergio Perez, yang kabar buruknya memiliki mobil tercepat di F1 musim ini.

Ya, Hamilton berpeluang mengakhiri musim F1 2023 sebagai runner up setelah finis kedua dalam balapan GP Meksiko 2023. Dia finis 13,875 detik di belakang sang pemenang, Max Verstappen.

Sementara Checo -sapaan Perez- mengalami mimpi buruk dalam balapan kandangnya di Sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez. Balapannya berakhir di Tikungan 1 selepas start karena mobilnya mengalami kontak dengan pembalap Ferrari, Charles Leclerc.

Alhasil, kini Hamilton, yang mengemas 220 poin, hanya berjarak 20 poin saja dari Perez, yang duduk di peringkat dua di belakang rekan setimnya, Verstappen, yang sudah dipastikan menjadi juara musim ini. Dengan tiga seri tersisa di Brasil, Las Vegas dan Abu Dhabi, tentunya sang juara F1 tujuh kali berpeluang besar untuk menyalip Checo dan mengamankan posisi runner up di akhir musim nanti.

Akan tetapi, Hamilton tak terlalu optimis dengan peluangnya tersebut. Menurut bintang asal Inggris itu, semuanya tergantung dari hasil yang didapat Perez dalam tiga seri terakhir nanti karena pembalap asal Meksiko itu punya mobil yang lebih cepat darinya.