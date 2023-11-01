Prestasi Pevoli Megawati Hangestri, Jagoan Timnas Voli Putri Indonesia

PEVOLI asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi menjadi perbincangan hangat di Tanah Air belakangan ini. Namanya begitu viral di media sosial setelah dirinya tampil luar biasa di Liga Voli Korea Selatan.

Perlu diketahui, Megawati Hangestri Pertiwi saat ini menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang bermain di Liga Voli Korea Selatan. Atlet voli kelahiran Jember, 20 September 1999 ini bergabung bersama tim Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks pada 2023 dan akan memperkuat tim ini selama satu musim.

Megawati Hangestri yang merupakan pemain all round ini menjalani debutnya di Liga Voli Korea Selatan dengan sangat memukau. Di laga melawan IBK Altos itu, Megawati sukses menjadi MVP dengan mencatatkan 21 poin dan membawa timnya menang dengan skor 3-0 (21-15, 25-15, dan 25-23).

Tidak hanya itu, di laga lain menghadapi Pink Spiders pada 26 Oktober 2023 lalu, Megawati kembali menjadi sosok penentu dari kemenangan timnya, Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks.

Sebelumnya, Megawati Hangestri berkiprah di Tanah Air terlebih dahulu. Megawati Hangestri Pertiwi mengawali karier profesionalnya pada usia 14 tahun. Kala itu Megawati bergabung sebagai salah satu pemain muda di tim Surabaya Bank Jatim dan bermain di Livoli Divisi Utama 2015.

Bersama tim Surabaya Bank Jatim, penampilan Megawati sangat apik. Tak ayal dirinya kemudian direkrut oleh tim Jakarta Pertamina Fastron untuk bermain di Proliga 2015.