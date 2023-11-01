Momen Taufik Hidayat Bikin Ganda Putri Jepang dan Korea Selatan Salah Tingkah di Indonesia Open 2023

Taufik Hidayat pernah bikin ganda putri Jepang dan Korea Selatan salah tingkah (Foto: BWF)

MOMEN ketika Taufik Hidayat bikin pasangan ganda putri dari Jepang dan Korea Selatan salah tingkah di Indonesia Open 2023 akan dibahas di sini. Legenda bulu tangkis Indonesia itu berkesempatan untuk mengalungkan medali kepada Sayaka Hirota/Yuki Fukushima dan Baek Ha-na/Lee So-hee.

Taufik pernah menginspirasi banyak anak-anak di Indonesia untuk menjadi pebulu tangkis ketika berhasil memenangkan emas di Olimpiade Athena pada 2004 silam. Aksi-aksinya di lapangan kerap mengundang decak kagum bagi para penikmat bulu tangkis.

Ya, Taufik Hidayat merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Kini sudah pensiun, sosok Taufik Hidayat masih menjadi idola bagi para pencinta bulu tangkis, tak hanya di Indonesia, melainkan juga di seluruh dunia.

Pada saat Indonesia Open 2023 digelar Juni 2023 lalu, Taufik Hidayat hadir untuk pengalungan medali nomor ganda putri. Ganda putri Jepang, Sayaka Hirota/Yuki Fukushima berhadapan dengan wakil Korea Selatan, Baek Ha-na/Lee So-hee.

Baek/Lee sukses menang dalam dua set langsung pada partai final dengan skor 22-20 dan 21-10. Namun, setelah laga, Hirota/Fukushima mendapatkan sedikit hiburan karena hadirnya sang legenda.