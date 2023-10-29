Menpora Dito Ariotedjo Pastikan Final DBL 2023 DKI Jakarta Series Digelar di Indonesia Arena

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo pastikan laga final DBL 2023 DKI Jakarta Series digelar di Indonesia Arena pada 17 November 2023 mendatang. Ini menjadikan DBL 2023 sebagai ajang olahraga pertama yang menggunakan Indonesia Arena setelah FIBA World Cup 2023.

Menpora Dito menyampaikan melalui pemutaran video pernyataan resmi di hadapan para siswa-atlet, ofisial, kepala sekola serta keluar dari 8 tim putra dan 8 tim putri berstatus champion dan runner-up dari masing-masing region, yang dihadirkan di Avenue of The Stars, Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, Minggu sore (29/10).

“Seperti yang saya sampaikan saat meresmikan DBL musim ini di Lapangan Kemenpora RI pada Juli lalu. Juga kepada rekan-rekan media saat saya hadir menyaksikan opening DBL Seri Jakarta Timur. Kami ingin memberi kesempatan yang lebih besar untuk para peserta DBL. Merasakan aura pertandingan di fasilitas termegah di Tanah Air, Indonesia Arena,” kata Menpora Dito, sebagaimana keterangan yang diterima Okezone.

Dito memuji konsistensi luar biasa yang telah dibuktikan oleh DBL Indonesia selama 19 tahun ini. Melalui liga basket pelajar terbesar di Tanah Air, Honda DBL with Kopi Good Day yang pada rangka musim 2023-2024 ini diselenggarakan di 30 kota 22 provinsi.

“Saya yakin, dengan merasakan aura luar biasa di Indonesia Arena, para student-athlete akan jadi lebih semangat. Saya yakin para orang tua dan keluarga serta sekolah semakin mendukung. Saya yakin suporter dan alumni bakal sangat bangga, karena tim basket sekolah atau almamater kebanggaan bertanding di venue indoor terbesar di Indonesia,” tambahnya.

“Saya juga yakin dan memang telah terbukti, akan semakin banyak bakat-bakat muda potensial dari alumni DBL yang akan memperkuat Timnas Basket Merah-Putih di pentas internasional pada masa mendatang. Sampai bertemu di Final Party DKI Jakarta Series, 17 November di Indonesia Arena!” pungkas Dito dalam video yang disambut applause para student-athlete dan orang tua yang hadir.

Para siswa-atlet yang akan berjuang meraih tiket untuk tampil di final DBL DKI Jakarta di Indonesia Arena tersebut patut berbangga. Sebab, mereka akan merasakan tampil di venue kelas dunia, yang baru saja dipakai oleh para bintang basket dunia pada FIBA World Cup 2023, yang dihelat Agustus 2023 lalu.