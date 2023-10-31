Gara-Gara Megawati Hangestri, Lagu Rungkad Indonesia Viral di Korsel

GARA-gara Megawati Hangestri, lagu Rungkad Indonesia viral di Korea Selatan (Korsel). Sosok pemain voli berusia 24 tahun tersebut belakangan menjadi buah bibir berkat prestasinya bersama Daejeon CheongKwanJang Red Spark melawan IBK Altos.

Pasalnya, dalam laga debutnya di V-League atau Liga Voli Korea Selatan itu, Megawati berhasil pamer taji dengan membukukan 21 poin melalui service ace dan monster block. Tidak tanggung-tanggung, pevoli asal Jember, Jawa Timur, ini bahkan meraih titel pemain terbaik alias MVP.

BACA JUGA: Alasan Pevoli Megawati Hangestri Dijuluki Megatron

Menariknya, gara-gara Megawati Hangestri, lagu Rungkad Indonesia jadi viral di Korsel. Hal tersebut terjadi karena sepanjang laga saat Megawati mencetak poin, maka operator akan memutar lagu yang dinyanyikan oleh Happy Asmara tersebut.

Dikutip dari berbagai sumber, dalam pertandingan Liga Voli Korea Selatan, setiap pemain memang diperbolehkan memilih satu lagu favoritnya yang nantinya akan diputar saat mencetak poin.

Kesempatan tersebut yang rupanya dimanfaatkan Megawati untuk memutar lagu Rungkad setelah mencetak poin.

Tidak hanya itu saja, atlet berjuluk ‘Megatron’ ini juga melakukan selebrasi yang tidak kalah unik. Yakni dengan menempelkan tangannya di bagian telinga seolah ingin mendengar riuh penonton yang hadir di lapangan pertandingan.