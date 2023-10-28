Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Aksi Ganti Raket Li Shifeng saat Hadapi Anthony Ginting di Perempatfinal French Open 2023 Jadi Sorotan Pencinta Bulu Tangkis

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |11:29 WIB
Aksi Ganti Raket Li Shifeng saat Hadapi Anthony Ginting di Perempatfinal French Open 2023 Jadi Sorotan Pencinta Bulu Tangkis
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

AKSI ganti raket Li Shifeng saat hadapi Anthony Ginting di perempatfinal French Open 2023 jadi sorotan pencinta bulu tangkis. Aksi ciamik tunggal putra China tersebut dilakukan di Glaz Arena, Rennes, Prancis, Jumat (27/10/2023) malam WIB.

Dalam laga itu, Li Shifeng tampil memukau dan berhasil mengalahkan Anthony Ginting. Jagoan China itu membuat tunggal putra andalan Indonesia tersebut takluk dua game langsung dengan skor 15-21 dan 13-21 dalam waktu 50 menit.

Sejatinya, Anthony Ginting sempat unggul 4-2 lebih dulu pada awal gim pertama. Namun, Li Shifeng bangkit dengan bermain lebih impresif dan lebih efektif sehingga berbalik unggul dengan skor 11-8 pada interval gim pertama.

Ginting pun terus bekerja keras mengejar ketertinggalannya usai jeda hingga skor 14-16. Akan tetapi, Li Shifeng tampil konsisten dan meraih poin demi poin sehingga menutup gim pertama dengan kemenangan 21-15.

Anthony Sinisuka Ginting

Pada gim kedua, Li Shifeng kembali tampil lebih dominan. Sementara Ginting terlihat kesulitan untuk meraih poin. Alhasil, atlet 26 tahun itu harus menelan kekalahan dari wakil China tersebut dengan skor 13-21.

Menariknya, ada momen yang menyita perhatian badminton lovers (BL) pada pertandingan tersebut. Seperti dalam video yang diunggah akun TikTok@infobadminton1, Li Shifeng melakukan aksi ganti raket saat hadapi Anthony Ginting.

Terlihat, Li Shifeng saat itu tengah meladeni perlawanan sengit Ginting dengan reli yang cukup panjang. Di tengah-tengah reli tersebut, jagoan China itu nampaknya kurang nyaman dengan raketnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/40/3037066/kisah-bule-prancis-yang-minta-dinikahi-jonatan-christie-patah-hati-karena-sang-pebulu-tangkis-sunting-wanita-lain-BHsB8PQEjB.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2916998/kisah-jonatan-christie-dapat-teriakan-kata-kata-positif-dari-sang-pelatih-hingga-juara-di-french-open-2023-Ejifw29xSl.jpg
Kisah Jonatan Christie, Dapat Teriakan Kata-Kata Positif dari sang Pelatih hingga Juara di French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916782/pengakuan-jonatan-christie-yang-merasa-emosional-usai-juarai-french-open-2023-IcFPSl4BQX.jpg
Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/40/2914240/momen-bagas-maulana-shohibul-fikri-bersikap-tengil-kepada-wakil-denmark-di-final-french-open-2023-h1fyia41NH.jpg
Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/40/2912772/kisah-jonatan-christie-yang-diajak-menikah-bule-prancis-di-final-french-open-2023-63DbwibcYz.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/40/2912410/momen-haru-dan-sedih-jonatan-christie-saat-dipeluk-hangat-sang-pelatih-irwansyah-usai-juara-french-open-2023-3Zibg7cER9.jpg
Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement