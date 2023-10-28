Aksi Ganti Raket Li Shifeng saat Hadapi Anthony Ginting di Perempatfinal French Open 2023 Jadi Sorotan Pencinta Bulu Tangkis

AKSI ganti raket Li Shifeng saat hadapi Anthony Ginting di perempatfinal French Open 2023 jadi sorotan pencinta bulu tangkis. Aksi ciamik tunggal putra China tersebut dilakukan di Glaz Arena, Rennes, Prancis, Jumat (27/10/2023) malam WIB.

Dalam laga itu, Li Shifeng tampil memukau dan berhasil mengalahkan Anthony Ginting. Jagoan China itu membuat tunggal putra andalan Indonesia tersebut takluk dua game langsung dengan skor 15-21 dan 13-21 dalam waktu 50 menit.

Sejatinya, Anthony Ginting sempat unggul 4-2 lebih dulu pada awal gim pertama. Namun, Li Shifeng bangkit dengan bermain lebih impresif dan lebih efektif sehingga berbalik unggul dengan skor 11-8 pada interval gim pertama.

Ginting pun terus bekerja keras mengejar ketertinggalannya usai jeda hingga skor 14-16. Akan tetapi, Li Shifeng tampil konsisten dan meraih poin demi poin sehingga menutup gim pertama dengan kemenangan 21-15.

Pada gim kedua, Li Shifeng kembali tampil lebih dominan. Sementara Ginting terlihat kesulitan untuk meraih poin. Alhasil, atlet 26 tahun itu harus menelan kekalahan dari wakil China tersebut dengan skor 13-21.

Menariknya, ada momen yang menyita perhatian badminton lovers (BL) pada pertandingan tersebut. Seperti dalam video yang diunggah akun TikTok@infobadminton1, Li Shifeng melakukan aksi ganti raket saat hadapi Anthony Ginting.

Terlihat, Li Shifeng saat itu tengah meladeni perlawanan sengit Ginting dengan reli yang cukup panjang. Di tengah-tengah reli tersebut, jagoan China itu nampaknya kurang nyaman dengan raketnya.