HOME SPORTS NETTING

Takluk dari Ganda Malaysia di Final Denmark Open 2023, Bagas/Fikri: Kami Kalah Pola Permainan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |02:00 WIB
Takluk dari Ganda Malaysia di Final Denmark Open 2023, Bagas/Fikri: Kami Kalah Pola Permainan
Bagas/Fikri runner-up di Denmark Open 2023 (Foto: PBSI)
ODENSE - Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, kalah di babak final Denmark Open 2023. Mereka mengakui kalah dalam segi pola permainan dari lawannya, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Bagas/Fikri harus rela mengakhiri perjalanannya di turnamen level Super 750 sebagai runner-up. Partai puncak yang digelar di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Minggu (22/10/2023) malam WIB itu berakhir dengan skor 13-21 dan 17-21.

"Hari ini kami akui kalah pola permainan dari mereka. Servis mereka sangat menyulitkan kami dan kurang sabar juga," ungkap Bagas seusai laga, Minggu (22/10/2023).

Senada dengan Bagas, Fikri juga mengatakan bahwa servis dari pasangan Malaysia itu cukup menyulitkan mereka. Alhasil, mereka harus rela finis sebagai runner-up di ajang tersebut.

"Servis mereka terutama Aaron (Chia) sangat sulit diantisipasi karena melintir, dari situ kami tertekan terus," kata Fikri.

"Kami juga kurang yakin sama pertahanan kami hari ini lalu terbawa pola permainan mereka," tambahnya.

