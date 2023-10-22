Usai Bentrok di Semifinal, Fajar/Rian Berharap Bagas/Fikri Juarai Denmark Open 2023

ODENSE – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, disingkirkan kompatriot mereka, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, di babak semifinal Denmark Open 2023. Meski begitu, mereka berharap sang junior mampu menuntaskan perjuangan di turnamen Super 750 itu dengan menjadi juara.

Dalam semifinal yang berlangsung di Jyske Bank Arena, Odense, pada Sabtu (21/10/2023) malam WIB, Fajri -sebutan Fajar/Rian- bertekuk lutut di tangan Bagas/Fikri lewat rubber game berdurasi 54 menit. Mereka kalah dengan skor 11-21, 21-16 dan 12-21.

Dengan hasil tersebut, pasangan rangking dua dunia itu harus rela menyerahkan tiket final Denmark Open 2023 jatuh ke tangan Bakri -sebutan Bagas/Fikri. Di partai pamungkas yang akan dihelat pada Minggu (22/10/2023) malam nanti, mereka akan berjumpa dengan duet andalan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Kendati langkah mereka dihentikan Bagas/Fikri, Fajar/Rian tetap bersyukur. Mereka pun berharap Bagas/Fikri mampu merengkuh gelar juara Denmark Open 2023 setelah selalu menjadi runner up dalam dua final BWF World Tour yang telah mereka lalui tahun ini.

“Pertama-tama kami tetap bersyukur atas hasil di Denmark Open tahun ini. Juga alhamdulillah di ganda putra ada wakil di final besok, semoga Bagas/Fikri bisa bermain bagus dan menuntaskannya dengan gelar juara,” kata Fajar dikutip dari rilis PBSI, Minggu (22/10/2023).

Kemenangan itu juga membuat Bagas/Fikri memutus rentetan lima kekalahan beruntun dari Fajar/Rian. Sang senior pun mengakui bahwa permainan juara All England 2023 itu jauh lebih baik dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya.