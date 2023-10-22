Momen Blunder Rian Ardianto Ganti Raket di Semifinal Denmark Open 2023, Netizen: Untung Lawannya Pemain Pelatnas Juga

COPENHAGEN - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto melakukan blunder saat tampil di ajang Denmark Open 2023. Rian salah mengambil keputusan fatal saat mencari momen untuk mengganti raket yang putus.

Hal itu terjadi saat Rian bersama partnernya, Fajar Alfian tampil di babak semifinal Denmark Open 2023. Fajar/Rian menghadapi rekan senegara, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal set pertama. Jual beli serangan serta pukulan-pukual teknik tinggi diperlihatkan kedua pasangan.

Fajar/Rian dan Bagas/Fikri bahkan harus berjuang hingga tiga game untuk menentukan pemenang. Setelah bertarung sengit, Bagas/Fikri berhasil mengalahkan senior sekaligus rekannya di Pelatnas PBSI itu.

Pada poin-poin akhir di game ketika, permainan cepat diperagakan kedua pasangan. Fikri dan Fajar saling adu drive dan berbalas smash-smash keras untuk merebut poin.