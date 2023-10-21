Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ingin Gim Lokal Go International, Menpora Dito Pastikan Perpres Esports Segera Diteken Presiden

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |22:16 WIB
Ingin Gim Lokal Go International, Menpora Dito Pastikan Perpres Esports Segera Diteken Presiden
Perpres Esports segera diteken Presiden Jokowi (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA - Menpora RI Dito Ariotedjo mendukung penuh gim-gim lokal dapat melebarkan sayap ke dunia internasional. Oleh karena itu, Perpres tentang Esports di Indonesia segera diteken Presiden RI Joko Widodo.

Dito mengatakan olahraga Esports terus berkembang pesat di tanah dan berprestasi seperti beberapa waktu lalu sukses merebut medali emas di SEA Games 2023. Oleh karena itu, gim harus mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Dito Ariotedjo

"Harapannya Perpres Esports yang dilahirkan itu bisa mendorong kreator gim lokal bisa menghasilkan produk yang dapat dibawa ke global (dunia internasional)," kata Dito dalam event main stage Piala Piala Presiden Esports (PPE) di Jakarta, Sabtu (21/10/2023).

"Esports tidak ada batas dan bisa dinikmati seluruh negara," imbuhnya.

Politisi Partai Golkar itu menyambut antusias acara PPE yang melangsungkan partai semifinal dan final gim Lokapala, Mobile Legends: Bang Bang, dan Battle of Guardian di Tennis Indoor Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, 21-22 Oktober 2023. Sebab, ajang itu akan melahirkan atlet-atlet muda potensial.

"Esports diharapkan menjadi langkah strategis menuju olahraga prestasi yang dapat diandalkan di kemudian hari. Namun tentunya kami berharap ke depan semakin banyak gim lokal yang dipertandingkan sehingga bisa menjadi tuan di rumah sendiri," kata Dito.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174080/empat_seniman_lokal_dilibatkan_untuk_memeriahkan_ffws_global_finals_2025_di_jakarta-z4S0_large.jpeg
Pemerintah Dukung FFWS Global Finals 2025 Jakarta, Libatkan 4 Seniman Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/43/3171758/tim_esport_indonesia_siap_tempur_di_final_ffws_sea_2025_fall_thailand-pO6M_large.jpg
Kemenpora dan PB ESI Lepas 4 Tim Esports Indonesia ke Final FFWS SEA 2025 di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/43/3147801/onic_berhasil_juara_mpl_id_season_15-5dJe_large.jpeg
ONIC Juara MPL ID Season 15 Usai Hajar RRQ Hoshi 4-3, Landak Kuning Ukir Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/43/3145160/pubg_mobile_manjakan_pemainnya_dengan_kolaborasi_unik-prMg_large.jpg
Setelah Attack on Titan, PUBG Mobile Manjakan Pemainnya dengan Kolaborasi Unik Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/43/3138563/honor_of_kings_gelar_turnamen_komunitas_di_lima_kota-Xh7y_large.jpg
Honor of Kings Gelar Turnamen Komunitas di 5 Kota, Catat Lokasi dan Tanggalnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/43/3136517/game_esports_tak_lagi_sekadar_hobi-42Ii_large.jpg
Ketika Esports Bukan Lagi Sekadar Hobi: MLBB Ubah Wajah Karier Anak Muda
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement