Ingin Gim Lokal Go International, Menpora Dito Pastikan Perpres Esports Segera Diteken Presiden

JAKARTA - Menpora RI Dito Ariotedjo mendukung penuh gim-gim lokal dapat melebarkan sayap ke dunia internasional. Oleh karena itu, Perpres tentang Esports di Indonesia segera diteken Presiden RI Joko Widodo.

Dito mengatakan olahraga Esports terus berkembang pesat di tanah dan berprestasi seperti beberapa waktu lalu sukses merebut medali emas di SEA Games 2023. Oleh karena itu, gim harus mendapatkan dukungan dari pemerintah.

"Harapannya Perpres Esports yang dilahirkan itu bisa mendorong kreator gim lokal bisa menghasilkan produk yang dapat dibawa ke global (dunia internasional)," kata Dito dalam event main stage Piala Piala Presiden Esports (PPE) di Jakarta, Sabtu (21/10/2023).

"Esports tidak ada batas dan bisa dinikmati seluruh negara," imbuhnya.

BACA JUGA: OOTD ke Pantai ala Angie Marcheria si Brand Ambassador Piala Presiden Esports

Politisi Partai Golkar itu menyambut antusias acara PPE yang melangsungkan partai semifinal dan final gim Lokapala, Mobile Legends: Bang Bang, dan Battle of Guardian di Tennis Indoor Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, 21-22 Oktober 2023. Sebab, ajang itu akan melahirkan atlet-atlet muda potensial.

"Esports diharapkan menjadi langkah strategis menuju olahraga prestasi yang dapat diandalkan di kemudian hari. Namun tentunya kami berharap ke depan semakin banyak gim lokal yang dipertandingkan sehingga bisa menjadi tuan di rumah sendiri," kata Dito.