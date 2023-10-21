Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tim Lawn Bowls Indonesia Antusias Tampil di Asian Para Games 2022

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |16:22 WIB
Tim Lawn Bowls Indonesia Antusias Tampil di Asian Para Games 2022
Tim Lawn Bowls Indonesia antusias hadapi Asian Para Games 2022. (Foto: NPC Indonesia)
A
A
A

TIM Lawn Bowls Indonesia tampak antusias jelang tampil di Asian Para Games 2022. Mereka pun berharap besar bisa mengharumkan nama bangsa lewat permainan mereka di cabang olahraga (cabor) lawn bowls.

“ya pas sampai sini ya senang banget, kalau kita tuh ada di tim ini. Senanglah, bahagia mewakilkan Indonesia,” ucap Retnowati Yugia, salah satu atlet Lawn Bowls Indonesia, Sabtu (21/10/2023).

“Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia,” tambahnya.

Asian Para Games 2022

Sebelumnya Tim lawn-bowls Indonesia telah menjalani pemusatan latihan selama 1,5 tahun terakhir demi merebut target tiga medali emas di ajang Asian Para Games 2022. Mereka juga telah melakukan uji coba dengan tim Malaysia.

Target tiga emas itu diharapkan datang dari kelas unggulan Blind 1 dan Blind 2 baik putra maupun putri, serta mix pair blind. Peta persaingan di Asian Para Games 2022 pun diprediksi berbeda dibandingkan edisi 2018.

Sebab Asian Para Games 2022 pesertanya lebih banyak dan ada pendatang baru China yang belum diketahui kemampuannya.

(Rivan Nasri Rachman)

