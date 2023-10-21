Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tak Peduli Siapa Pengganti Marc Marquez, Joan Mir Sedih Kehilangan The Baby Alien

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |01:18 WIB
Tak Peduli Siapa Pengganti Marc Marquez, Joan Mir Sedih Kehilangan <i>The Baby Alien</i>
Joan Mir sedih bakal ditinggal Marc Marquez (Foto: Honda Racing Corporation)
VENTNOR - Joan Mir begitu sedih kehilangan Marc Marquez di garasi tim pada MotoGP 2024. Pembalap tim Repsol Honda itu bahkan tak peduli siapa yang akan datang menggantikan The Baby Alien.

Marquez dipastikan meninggalkan Repsol Honda pada musim depan. Pembalap asal Spanyol itu akan bergabung dengan Gresini Racing, tim yang juga memayungi adiknya Alex Marquez.

Marc Marquez

Kepergian Marquez tentu saja membuat Repsol Honda pincang karena kehilangan satu pembalap. Beberapa nama sudah dikaitkan, tetapi belum ada kejelasan.

Mir mengaku tidak tahu soal siapa pengganti Marquez pada musim selanjutnya. Jawara MotoGP 2020 itu justru merasa sangat sedih kehilangan sosok panutannya di Repsol Honda.

“Tidak saya tidak tahu. Begini, pembalap yang membuat saya sangat bersemangat untuk berbagi di dalam garasi adalah Marc Marquez karena Anda bersaing dengan yang terbaik," papar Mir, sebagaimana dimuat Motosan, Sabtu (21/10/2023).

"Tapi, lebih dari itu, saya tidak peduli siapa yang datang," tukas pria asal Spanyol itu.

Halaman:
1 2
