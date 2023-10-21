Sergio Perez Ngakak Dirumorkan Pensiun Usai F1 GP Meksiko 2023

AUSTIN - Sergio Perez tertawa mendengar rumor yang mengabarkannya bakal pensiun usai F1 GP Meksiko 2023 pekan depan. Pembalap tim Red Bull Racing itu dengan tegas membantahnya dan memastikan tetap balapan pada F1 2024.

Perez memang masih memiliki kontrak dengan RBR hingga akhir musim 2024. Namun, performanya yang menurun akhir-akhir ini berbanding terbalik dengan dominasi sang rekan setim Max Verstappen yang sudah pasti menjadi juara dunia F1 2023.

Teranyar, Perez tampil mengecewakan pada F1 GP Qatar 2023 dua pekan lalu. Ia hanya mampu finis di posisi 10. Oleh karena itu, berembus kabar tak sedap tim sudah muak dan siap mendepaknya.

Bahkan, Checo disebut akan pensiun setelah balapan di kandangnya sendiri, GP Meksiko 2023, pekan depan. Namun, Perez dengan tegas membantah rumor tersebut dan mengaku menertawakannya.

“Saya juga membacanya (rumor dirinya pensiun dari F1). Saya hanya menertawakannya. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya fokus penuh pada pekerjaan saya,” kata Perez dikutip dari Sky Sports, Sabtu (21/10/2023).

“Itu benar-benar merangkum musim saya. Seorang pria mengatakan sesuatu tentang saya, lalu tiba-tiba hal itu menjadi kenyataan,” tambah pria berusia 34 tahun itu.