HOME SPORTS NETTING

Dukung Squad Merah Putih di Denmark Open 2023 Live di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |11:29 WIB
Dukung Squad Merah Putih di Denmark Open 2023 Live di Vision+
Saksikan perjuangan Wakil Indonesia di Denmark Open 2023 di Vision+. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Turnamen BWF World Tour Super 750 kembali menggelar kejuaraan bulu tangkis dalam Denmark Open 2023, usai menggelar kejuaraan BWF World Tour di Finland beberapa waktu lalu.

VICTOR Denmark Open 2023 digelar dari tanggal 17-22 Oktober di Arena Bank Jyske, Odense, Denmark. Para pemain kebanggan negara akan memperebutkan total hadiah $850.000 atau Rp13,3 miliar.

Pada turnamen kali ini skuad merah putih mengirimkan 13 wakil Indonesia untuk meraih kemenangan dalam kategori tunggal putra/putri, ganda putra/putri, dan ganda campuran.

Ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dipastikan absen bermain di Denmark Open 2023. Apri diketahui masih menjalani pemulihan pasca cedera betis kanan yang ia alami di Asian Games 2023

Tidak hanya itu, Indonesia terpaksa menarik mundur Chico Aura Dwi Wardoyo dari kategori tunggal putra yang sebelumnya mengalami masalah pencernaan selama bertanding di Arctic Open 2023 pekan lalu.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Mari dukung para atlet kebanggan Indonesia untuk berjuang pada Denmark Open 2023 dengan menonton secara langsung di Vision+. Berikut daftar perwakilan Indonesia di BWF Denmark Open 2023 :

Kategori Tunggal Putra

1. Jonatan Christie

2. Anthony Sinisuka Ginting

Kategori Tunggal Putri

1. Putri Kusuma Wardani

2. Gregoria Mariska Tunjung

Kategori Ganda Putra

1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

2. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

3. Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

4. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Kategori Ganda Putri

1. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Kategori Ganda Campuran

1. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emmanuelle Widjaja

2. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti

3. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

4. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

