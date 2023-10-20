Anthony Ginting Klaim Permainannya Membaik Usai Lolos ke Perempatfinal Denmark Open 2023

ANTHONY Ginting klaim permainannya membaik usai lolos ke perempatfinal Denmark Open 2023. Sang pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengalahkan Lu Guangzu asal China di babak 16 besar.

Ginting menang dalam permainan di Jyske Bank Arena, Odense pada Jumat (20/10/2023) dini hari WIB. Dia mengalahkan Lu Guangzu dengan skor 21-14 dan 22-20 dalam tempo 45 menit.

Pemain rangking dua dunia itu pun senang mampu menampilkan performa apik melawan Lu. Menurutnya, dirinya dan Lu sudah mengetahui permainan masing-masing. Alhasil, meski dirinya memiliki rekor 4-0 atas sang lawan, permainan berjalan cukup ketat, terutama di gim kedua.

“Puji Tuhan hari ini bisa bermain dengan baik. Memang kami sudah cukup banyak bertemu sebelumnya jadi kurang lebih sudah sama-sama tahu karakter masing-masing,” kata Ginting dikutip dari rilis PBSI, Jumat (20/10/2023).

Pada gim pertama, Ginting sempat mendapatkan perlawanan ketat dari Lu hingga mencapai skor 3-3. Namun, setelah itu pemain kelahiran Cimahi itu mampu memegang kendali permainan untuk menjauh dengan keunggulan 11-6 dan 16-9 sebelum akhirnya menang dengan skor 21-14.

Pada gim kedua, Lu sempat selalu unggul meski Ginting mampu mengejarnya di angka 5-5 dan 9-9. Selepas itu, sang jagoan Merah-Putih balik memimpin sampai mencapai skor 19-17, tetapi akhirnya sang lawan menyamakan kedudukan di angka 19-19. Beruntung dia berhasil tenang di poin-poin kritis dan kemudian mengunci kemenangannya dengan skor 22-20.

“Di gim pertama saya mencoba terus menekan lawan dari awal sampai akhir. Terlihat dia juga tidak bisa berkembang,” jelas Ginting.

“Di gim kedua dia berusaha untuk mengambil dengan mengubah pola permainan. Dia lebih banyak membuang bola jauh dari jangkauan saya tapi saya sudah mewaspadainya,” tambahnya.