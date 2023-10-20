Advertisement
NETTING

Curhat Putri Kusuma Wardani, Dibuat Tak Nyaman Sepanjang Laga saat Pertama Kali Jumpa Jagoan China Chen Yu Fei di Denmark Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |00:03 WIB
Curhat Putri Kusuma Wardani, Dibuat Tak Nyaman Sepanjang Laga saat Pertama Kali Jumpa Jagoan China Chen Yu Fei di Denmark Open 2023
Putri Kusuma Wardani kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

ODENSE – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Putri KW), harus angkat koper dini dari ajang Denmark Open 2023. Dia pun membeberkan penyebabnya.

Putri KW mengaku tak merasa nyaman saat pertama kali melawan bintang China, Chen Yu Fei. Dia mengaku kaget melihat permainan Chen Yu Fei yang baru pertama kali dilawannya.

Putri Kusuma Wardani

Menurut Putri KW, bola-bola lob panjang yang diberikan Chen Yu Fei sangat membuatnya tidak nyaman sepanjang laga. Alhasil, kekalahan tak terelakkan.

“Ini pertemuan saya dengan Chen Yu Fei. Dan ternyata bolanya dalam dan ujung sekali, itu membuat saya tidak nyaman,” ujar Putri KW, dikutip dari rilis PBSI, Jumat (20/10/2023).

“Tadinya saya ingin meladeni dulu permainan dia, tapi malah tidak cukup tahan. Ini yang harus saya pelajari lagi. Semoga di pertandingan selanjutnya, saya bisa bermain lebih lepas,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
