HOME SPORTS MOTOGP

Momen Kocak Maverick Vinales Pamer Keseruan di Indonesia saat MotoGP Mandalika 2023: Pelan-Pelan Pak Sopir

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |01:08 WIB
Momen Kocak Maverick Vinales Pamer Keseruan di Indonesia saat MotoGP Mandalika 2023: Pelan-Pelan Pak Sopir
Maverick Vinales kala berada di Indonesia saat gelaran MotoGP Mandalika 2023. (Foto: Instagram/@maverick12official)
A
A
A

LOMBOK – Rider Aprilia Racing, Maverick Vinales, pamer momen kocak kala dirinya pamer momen keseruan di Indonesia saat melakoni balapan MotoGP Mandalika 2023. Bukan hanya foto-fotonya yang mencuri perhatian, Vinales juga jadi sorotan karena caption yang digunakan dalam unggahannya. Dia menuliskan kata yang tengah viral di Indonesia, yakni “Pelan-pelan pak sopir”.

Ya, usai MotoGP Mandalika 2023 rampung digelar pada akhir pekan lalu, Vinales pamer keseruannya di Indonesia. Dalam unggahannya di Instagram, Vinales terlihat menikmati alam laut Indonesia.

Maverick Vinales

Sambil berenang, pria asal Spanyol itu juga memamerkan keindahan dalam laut Indonesia. Selain berenang, Vinales juga mancing di atas kapal.

Unggahan tersebut sekaligus menutup perjalanan Vinales di Indonesia pada musim ini. Namun, bukan Vinales jika tak melontarkan kata-kata viral Indonesia di unggahan Instagramnya tersebut.

"Di Indonesia aja. Terima Kasih Indonesia. Sampai Jumpa di Indonesia GP Tahun Depan. Pelan-Pelan Pak Sopir," tulis Vinales lewat akunnya, @maverick12official, Kamis (19/10/2023).

Halaman:
1 2
