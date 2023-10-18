Advertisement
SPORT LAIN

Tim Para-Renang Indonesia Latihan Nonstop Sejak 2021 demi Raih Emas di Asian Para Games 2022

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |10:24 WIB
Tim Para-Renang Indonesia Latihan Nonstop Sejak 2021 demi Raih Emas di Asian Para Games 2022
Tim para-renang Indonesia targetkan emas di Asian Para Games 2022 (Foto: Istimewa)
A
A
A

TIM para-renang Indonesia latihan nonstop sejak 2021 demi raih emas di Asian Para Games 2022. Cabang olahraga (cabor) para-renang menjadi salah satu yang diharapkan bisa merengkuh emas di Hangzhou, China nanti.

Agni Herarta selaku pelatih para-renang Indonesia menuturkan bahwa timnya telah berlatih secara intens sejak Oktober 2023. Tim para-renang Indonesia sendiri menyadari tentanag beratnya persaingan yang akan dipersembahkan oleh China, Jepang, dan Korea Selatan.

Tim Para Renang Indonesia

“Kita telah menjalani latihan nonstop dari bulan Oktober 2021, setelah ASEAN Para Games Solo. Di Asian Para Games 2022 Hangzhou ini tuan rumah, China , Jepang dan Korea Selatan akan menjadi lawan tangguh bagi perenang kita," ucapnya dalam rilis resmi National Paralympic Committee (NPC), Rabu (18/10/2023).

Adapun atlet-atlet yang akan dikirim untuk cabor tersebut di antaranya ada Jendi Pangabean, Maulana Rifky Yavianda, Zaky Zukarnaen, Bayu Putra Yudha, Tangkilisan Steven Sualang, Muhammad Gerry, Syuci Indriani, Mutiara Cantik Harsanto dan Siti Alfiah. Masing-masing memiliki amanah tersendiri.

Namun Maulana Rifky menjadi tulang punggung kali ini. Dia diharapkan bisa menyumbang medali emas di nomor gaya punggung 100 m putra S12.

