HOME SPORTS NETTING

Hasil Denmark Open 2023: Leo/Daniel Kalah dari Ganda Korea Selatan di Babak Pertama

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |21:33 WIB
Hasil Denmark Open 2023: Leo/Daniel Kalah dari Ganda Korea Selatan di Babak Pertama
Leo/Daniel terhenti di babak pertama Denmark Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

ODENSE - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, terhenti di babak pertama Denmark Open 2023. Leo/Daniel gagal mengatasi ganda Korea Selatan, Jin Yong/Na Sung Seung, dengan skor 21-16, 12-21, dan 15-21 dalam waktu 1 jam 2 menit.

Mentas di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Rabu (18/10/2023) malam WIB, Leo/Daniel langsung tancap gas pada awal gim pertama dengan unggul 5-0 terlebih dahulu. Mereka kemudian menjauh hingga skor 9-2.

Keunggulan pasangan Indonesia itu makin melebar pada skor 15-7. Unggul jauh, Leo/Daniel justru sempat kecolongan beberapa poin hingga keunggulannya hanya terpaut dua poin pada 18-16.

Pada akhirnya, Leo/Daniel sukses merebut gim pertama dengan cukup mudah. Mereka menang dengan skor 21-16.

Awal gim kedua berlangsung sengit dan kedua pasangan bergantian mencuri poin hingga skor imbang 3-3. Akan tetapi, setelah itu Jin/Na mampu memegang kendali pertandingan dan unggul 11-6 pada interval gim kedua.

Selepas rehat, Leo/Daniel kesulitan untuk merebut poin dan mengejar pasangan Korea Selatan. Jin/Na pun unggul 15-9.

Halaman:
1 2
