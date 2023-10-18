Deretan Calon Lawan Anthony Ginting jika Ingin Juara Denmark Open 2023: Dari Wakil Prancis hingga Viktor Axelsen!

DERETAN calon lawan Anthony Ginting jika ingin juara Denmark Open 2023. Ada sederet pebulu tangkis top dunia yang harus dihadapi, salah satunya tentu saja sang raja bulu tangkis dunia asal Denmark, Viktor Axelsen.

Ya, Anthony Ginting masih menjaga langkahnya di pentas Denmark Open 2023. Dia sukses melewati tantangan pertamanya kemarin dengan melibas Christo Popov asal Prancis. Laga dimenangkan dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-15.

Di babak 16 besar, Ginting akan melawan wakil China, yakni Lu Guang Zu. Tunggal putra asal China itu melaju ke 16 besar usai mengalahkan salah satu jagoan Malaysia, yakni Ng Tze Yong, di babak 32 besar dengan skor 21-18 dan 21-11.

Kans Ginting lolos ke perempatfinal Denmark Open 2023 pun terbuka lebar. Sebab, secara rekor pertemuan atas Lu Guang Zu, pebulu tangkis peringkat 2 dunia itu unggul jauh dengan kedudukan 4-0.

Kemenangan teranyar Ginting atas Lu Guang Zu didapat kala bersua di India Open 2023. Kala itu, meski dihadapkan dengan duel sengit, Ginting berhasil menang dengan skor 19-21, 21-19, dan 21-19.

Jika berhasil mengalahkan Lu Guang Zu, Ginting berpeluang menghadapi wakil Prancis kembali. Kali ini, ada kakak dari Christo Popov, yakni Toma Junior Popov.

Pertemuan Ginting dengan wakil Prancis itu bisa terjadi jika Toma Junior Popov berhasil mengalahkan Weng Hong Yang (China) di 16 besar. Jika benar bersua di perempatfinal, ini akan jadi pertemuan pertamanya dengan Toma Junior Popov.

Jika Toma Junior Popov akhirnya kalah, Weng Hong Yang nantinya yang akan bersua Ginting. Jika bersua Weng Hong Yang, Ginting mesti agak waspada karena dirinya punya rekor pertemuan kurang baik. Melawan tunggal putra peringkat 22 dunia itu, Ginting belum pernah menang di 2 pertemuan. Kekalahan teranyar didapat di Malaysia Masters 2023 dengan skor 19-21 dan 15-21.

Andai akhirnya bisa menang atas Toma Junior Popov ataupun Weng Hong Yang di perempatfinal, Ginting dinanti pemain top lainnya di semifinal. Dia berpeluang melawan Loh Kean Yew (Singapura), Anders Antonsen (Denmark), Shi Yu Qi (China), atau Kantaphon Wangcharoen (Thailand).