Amankan Gelar Juara Konstruktor F1 2023, Red Bull: Musim Ini Terlalu Mudah

MILTON KEYNES - Tim Red Bull Racing mengamankan gelar konstruktor F1 2023. Kepala Teknologi (Chief Technology Officer) tim, Adrian Newey, menilai persaingan musim ini terlalu mudah bagi timnya.

Red Bull memang mendominasi jalannya ajang balapan mobil dunia tersebut pada musim ini. Mereka unggul jauh dari para kompetitornya dengan jarak yang sangat lebar, yakni 331 poin dari peringkat kedua.

"Ini adalah salah satu gelar juara dunia termudah dan kami tidak stres sama sekali," jelas Newey dilansir dari Speedweek, Senin (16/10/2023).

Kedua pembalap Red Bull, Max Verstappen dan Sergio Perez, tampil gemilang pada musim ini. Mereka menempati posisi pertama dan kedua hingga saat ini dengan jarak yang juga cukup jauh dari pembalap lain.

Dari 17 seri balapan yang sudah berlangsung, hanya satu kali mereka gagal meraih kemenangan. Pembalap Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, menghancurkan mimpi Red Bull untuk menyapu bersih musim ini dengan kemenangan.