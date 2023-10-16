Ganjar Pranowo, Capres yang Peduli dengan Perkembangan E-Sport di Indonesia

GANJAR Pranowo merupakan capres yang sangat peduli dengan perkembangan e-sport di Indonesia. Hal tersebut sudah dia katakan sejak dia masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Ia juga menyatakan bahwa olahraga tipe pikiran tersebut perlu mendapatkan pembinaan yang lebih serius.

Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan e-sport sangatlah luar biasa dengan munculnya atlet-atlet berbakat, dan banyaknya event atau kompetisi di berbagai tingkat. Contohnya adalah kompetisi Mobile Legend tingkat tertinggi yaitu MPL Season 12 yang baru saja dimenangkan oleh Onic Esport setelah mengalahkan Geek Fam dengan skor 4-2 di Mahaka Square, Minggu (15/10/2023).

Ganjar mengharapkan bahwa makin banyak anak-anak daerah yang dapat berbicara banyak di kompetisi e-sport tingkat nasional.

“Saya senang perkembangannya cukup bagus. Dan sekarang minat E-Sport datang dari penjuru-penjuru yang ada di Jawa Tengah, bahkan sampai pelosok. Ternyata anak berbakat kita punya talenta yang hebat-hebat,” ujar Ganjar saat resmi membuka Kejuaraan Daerah E-Sports Jawa Tengah di Pendapa Balaikota Surakarta, Sabtu (26/11/2022).

Menurutnya, dari situ, penting untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pengembangan cabang olahraga tersebut. Ini bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan atlet-atletnya, tetapi juga untuk membanggakan Jawa Tengah dan Indonesia di tingkat global.

Ganjar mengucapkan terima kasih kepada pengurus E-Sports Jawa Tengah yang telah berkomitmen dalam memberikan bimbingan. Saat ini, atlet-atlet dari berbagai daerah mulai muncul. Pada masa lalu, mungkin ada pandangan bahwa game hanya dimainkan oleh anak-anak di perkotaan, dan inilah alasan mengapa kami perlu mendukung dan mengembangkan kegiatan semacam ini.

Menurutnya, pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seleksi atlet terus berlangsung. Dengan pengembangan dan latihan yang terus-menerus melalui berbagai event kejuaraan, para atlet akan meningkatkan kemampuan mereka.

"Kami perlu menyediakan fasilitas ini kepada anak-anak sebagai wadah agar seleksi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan adanya berbagai event, para atlet E-Sports kita akan memiliki lebih banyak pengalaman bermain. Dengan demikian, saat mereka mengikuti seleksi dalam kompetisi yang lebih tinggi, mereka akan lebih siap," ungkapnya.