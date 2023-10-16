Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ganjar Pranowo, Capres yang Peduli dengan Perkembangan E-Sport di Indonesia

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |16:54 WIB
Ganjar Pranowo, Capres yang Peduli dengan Perkembangan E-Sport di Indonesia
Ganjar Pranowo merupakan capres yang sangat peduli dengan perkembangan Esports di Indonesia (Foto: Instagram)
A
A
A

GANJAR Pranowo merupakan capres yang sangat peduli dengan perkembangan e-sport di Indonesia. Hal tersebut sudah dia katakan sejak dia masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Ia juga menyatakan bahwa olahraga tipe pikiran tersebut perlu mendapatkan pembinaan yang lebih serius.

Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan e-sport sangatlah luar biasa dengan munculnya atlet-atlet berbakat, dan banyaknya event atau kompetisi di berbagai tingkat. Contohnya adalah kompetisi Mobile Legend tingkat tertinggi yaitu MPL Season 12 yang baru saja dimenangkan oleh Onic Esport setelah mengalahkan Geek Fam dengan skor 4-2 di Mahaka Square, Minggu (15/10/2023).

Ganjar mengharapkan bahwa makin banyak anak-anak daerah yang dapat berbicara banyak di kompetisi e-sport tingkat nasional.

“Saya senang perkembangannya cukup bagus. Dan sekarang minat E-Sport datang dari penjuru-penjuru yang ada di Jawa Tengah, bahkan sampai pelosok. Ternyata anak berbakat kita punya talenta yang hebat-hebat,” ujar Ganjar saat resmi membuka Kejuaraan Daerah E-Sports Jawa Tengah di Pendapa Balaikota Surakarta, Sabtu (26/11/2022).

Menurutnya, dari situ, penting untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pengembangan cabang olahraga tersebut. Ini bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan atlet-atletnya, tetapi juga untuk membanggakan Jawa Tengah dan Indonesia di tingkat global.

Ganjar mengucapkan terima kasih kepada pengurus E-Sports Jawa Tengah yang telah berkomitmen dalam memberikan bimbingan. Saat ini, atlet-atlet dari berbagai daerah mulai muncul. Pada masa lalu, mungkin ada pandangan bahwa game hanya dimainkan oleh anak-anak di perkotaan, dan inilah alasan mengapa kami perlu mendukung dan mengembangkan kegiatan semacam ini.

Menurutnya, pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seleksi atlet terus berlangsung. Dengan pengembangan dan latihan yang terus-menerus melalui berbagai event kejuaraan, para atlet akan meningkatkan kemampuan mereka.

"Kami perlu menyediakan fasilitas ini kepada anak-anak sebagai wadah agar seleksi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan adanya berbagai event, para atlet E-Sports kita akan memiliki lebih banyak pengalaman bermain. Dengan demikian, saat mereka mengikuti seleksi dalam kompetisi yang lebih tinggi, mereka akan lebih siap," ungkapnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174080/empat_seniman_lokal_dilibatkan_untuk_memeriahkan_ffws_global_finals_2025_di_jakarta-z4S0_large.jpeg
Pemerintah Dukung FFWS Global Finals 2025 Jakarta, Libatkan 4 Seniman Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/43/3171758/tim_esport_indonesia_siap_tempur_di_final_ffws_sea_2025_fall_thailand-pO6M_large.jpg
Kemenpora dan PB ESI Lepas 4 Tim Esports Indonesia ke Final FFWS SEA 2025 di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/43/3147801/onic_berhasil_juara_mpl_id_season_15-5dJe_large.jpeg
ONIC Juara MPL ID Season 15 Usai Hajar RRQ Hoshi 4-3, Landak Kuning Ukir Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/43/3145160/pubg_mobile_manjakan_pemainnya_dengan_kolaborasi_unik-prMg_large.jpg
Setelah Attack on Titan, PUBG Mobile Manjakan Pemainnya dengan Kolaborasi Unik Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/43/3138563/honor_of_kings_gelar_turnamen_komunitas_di_lima_kota-Xh7y_large.jpg
Honor of Kings Gelar Turnamen Komunitas di 5 Kota, Catat Lokasi dan Tanggalnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/43/3136517/game_esports_tak_lagi_sekadar_hobi-42Ii_large.jpg
Ketika Esports Bukan Lagi Sekadar Hobi: MLBB Ubah Wajah Karier Anak Muda
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement