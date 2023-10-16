Pasang Foto Terbaru, Kecantikan Chiharu Shida Jadi Sorotan!

PASANG foto terbaru, kecantikan Chiharu Shida jadi sorotan! Tak dapat dimungkiri, Chiharu Shida memang selalu jadi perbincangan hangat publik, khususnya badminton lovers, di media sosial karena memiliki paras yang cantik dan menawan.

Partner dari Nami Matsuyama di ganda putri Jepang itu juga terkenal dengan sejumlah prestasinya. Chiharu Shida/Nami Matsuyama sukses merebut gelar juara Indonesia Open 2021, All England 2022, Indonesia Open 2022, India Open 2023, hingga Canada Open 2023.

Baru-baru ini, Chiharu Shida memamerkan foto terbaru di Instagram pribadinya, @chiharushida. Dalam unggahan fotonya itu, atlet kelahiran 29 April 1997 tersebut berpose berdua dengan atlet tenis meja asal Jepang, Mihiro Hirano.

Dalam keterangannya, Chiharu Shida pun mengaku senang bisa bertemu hingga bercerita dengan Mihiro Hirano. Lucunya, atlet cantik asal Jepang berusia 26 tahun ini mengklaim bahwa dirinya memang cantik dan imut.

"Aku dan Mihiro Hirano, yang bermain tenis meja di Asian Games. Senang sekali cerita tentang cerita Suzuki dan tentang kompetisi," tulis Chiharu Shida di unggahan Instagram pribadinya, @chiharushida, dikutip Senin (16/10/2023).

"Dan yang paling penting, aku imut, lembut. Mari kita lakukan yang terbaik bersama. Ayo makan lagi," tambah tunggal putri cantik asal Jepang itu.